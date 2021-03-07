Большунов выиграл бронзовые медали в марафоне на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 километров на первенстве планеты в немецком Оберстдорфе.

На последнем круге образовалась группу лидеров, в которую входили четыре норвежца и Большунов. Впятером они оторвались ото всех за два километра до окончания гонки. Именно эта группа и разыграла медали. На финишной прямой, когда Йоханнес Клебо обогнал идущего первым Александра, россиянин сломал палку, в результате чего его обогнал Эмиль Иверсен.

Накануне российская сборная с Большуновым, а также Иваном Якимушкиным, Алексеем Червоткиным и Артемом Мальцевым заняла второе место в эстафете в Оберстдорфе. Победителями стали норвежцы, а бронзовые медали достались французам.