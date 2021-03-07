Что будет с курсом рубля после заседания ОПЕК+

Михаил Васильев, главный аналитик "Совкомбанка", специально для "Российской газеты":

- Полагаем, что рубль останется стабильным в марте. По нашим оценкам, российская валюта будет колебаться в диапазоне 73-76 к доллару и 88-91 к евро.

Март - исторически один из самых сильных месяцев для курса рубля. За последние тринадцать лет российская валюта укреплялась к доллару в девяти случаях в марте (70%). В среднем рубль в первый месяц весны рос к доллару на 1%. Главной причиной такой сезонности является сильный текущий счет платежного баланса РФ в первом квартале, высокие цены на нефть, низкие выплаты по внешнему долгу. В этом году поддержку рублю оказывают частично закрытые внешние границы из-за пандемии коронавируса, что снижает спрос на валюту для туризма.

Позитивным фактором для рубля являются прошедшие итоги заседания стран ОПЕК+. Нефтяной альянс неожиданно для рынка объявил о том, что не будет повышать добычу нефти в апреле. При этом Россия получила возможность с 1 апреля нарастить производство нефти ещё на 130 тысяч баррелей в сутки, до 9,38 млн баррелей в сутки. Напомним, что в марте наша страна может увеличить добычу на 65 тысяч баррелей в сутки, до 9,25 млн баррелей в сутки. Это позволит России повысить экспорт и увеличить приток валютной выручки в страну, что позитивно для курса рубля.

В свою очередь, Саудовская Аравия добровольно сокращает собственную добычу на 1 млн баррелей в сутки в феврале-апреле для поддержки восстановления нефтяного рынка. На этом фоне цены на нефть Brent устремились к 70 долларам за баррель. Свой вклад в восстановления глобального спроса на нефть вносит набирающая ход вакцинация от коронавируса в мире и ожидания смягчения карантинных ограничений.

Отметим, что с начала года цены на нефть Brent выросли на 32%, при этом курс рубля к доллару практически не изменился. Против рубля выступают укрепление доллара в мире, общая слабость долговых и валютных рынков развивающихся стран, покупки валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила и геополитические риски.

Главной темой на мировых рынках в первом квартале стал резкий рост доходностей гособлигаций США, который потянул за собой укрепление доллара и распродажу на долговых и валютных рынках развивающихся стран. Причинами роста ставок на американском рынке долга стали ожидания уверенного восстановления экономики США благодаря вакцинации и масштабным монетарным и фискальным стимулам. Негативу долговому рынку добавили ожидания принятия нового масштабного пакета бюджетных расходов на 1,9 трлн долларов, который будет финансироваться за счет выпуска новых гособлигаций.

Кроме этого, стали расти инфляционные ожидания в США, а вместе с ними и ожидания того, что ФРС США начнёт быстрее сворачивать стимулирующие меры и повышать ставки. В ближайшие месяцы инфляция в США, как ожидается, значимо превысит целевой уровень ФРС в 2%. Рынки стали закладывать сокращение объемов выкупа активов со стороны ФРС в этом году (сейчас 120 млрд долларов в месяц) и начало повышение целевой ставки ФРС в 2023 году. Центробанки развивающихся стран, включая Банк России, будут вынуждены раньше переходить к нормализации монетарной политики вслед за ФРС. Этот фактор снижает привлекательность долговых рынков развивающихся стран для нерезидентов.

Наконец, сдерживающим фактором для укрепления рубля являются покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Восстановление нефтяных цен и смягчение условий сделки ОПЕК+ повысили нефтегазовые доходы России. Это позволило Минфину в этом году перейти от продаж к покупкам валюты. Ведомство сообщило, что с 5 марта по 6 апреля ежедневный объем покупок валюты составит 6,7 млрд рублей или порядка 90 млн долларов. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято порядка 2 млрд долларов и взамен в систему поступит 148 млрд рублей.

Отметим, что большинство валют развивающихся стран-аналогов в этом году ослабли к доллару на 1-10%. При этом рубль демонстрирует околонулевую динамику благодаря высоким ценам на нефть. Кроме этого, положительный текущий счет, низкий дефицит бюджета и минимальный среди всех крупных экономик уровень госдолга делает Россию более защищенной перед сокращением монетарных стимулов от ФРС и удорожанием долларового фондирования.