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07.03.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с курсом рубля после заседания ОПЕК+

Текст: Роман Маркелов
Михаил Васильев, главный аналитик "Совкомбанка", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Весной рубль ждет укрепление: Определены границы роста

- Полагаем, что рубль останется стабильным в марте. По нашим оценкам, российская валюта будет колебаться в диапазоне 73-76 к доллару и 88-91 к евро.

Март - исторически один из самых сильных месяцев для курса рубля. За последние тринадцать лет российская валюта укреплялась к доллару в девяти случаях в марте (70%). В среднем рубль в первый месяц весны рос к доллару на 1%. Главной причиной такой сезонности является сильный текущий счет платежного баланса РФ в первом квартале, высокие цены на нефть, низкие выплаты по внешнему долгу. В этом году поддержку рублю оказывают частично закрытые внешние границы из-за пандемии коронавируса, что снижает спрос на валюту для туризма.

Позитивным фактором для рубля являются прошедшие итоги заседания стран ОПЕК+. Нефтяной альянс неожиданно для рынка объявил о том, что не будет повышать добычу нефти в апреле. При этом Россия получила возможность с 1 апреля нарастить производство нефти ещё на 130 тысяч баррелей в сутки, до 9,38 млн баррелей в сутки. Напомним, что в марте наша страна может увеличить добычу на 65 тысяч баррелей в сутки, до 9,25 млн баррелей в сутки. Это позволит России повысить экспорт и увеличить приток валютной выручки в страну, что позитивно для курса рубля.

В свою очередь, Саудовская Аравия добровольно сокращает собственную добычу на 1 млн баррелей в сутки в феврале-апреле для поддержки восстановления нефтяного рынка. На этом фоне цены на нефть Brent устремились к 70 долларам за баррель. Свой вклад в восстановления глобального спроса на нефть вносит набирающая ход вакцинация от коронавируса в мире и ожидания смягчения карантинных ограничений.

Отметим, что с начала года цены на нефть Brent выросли на 32%, при этом курс рубля к доллару практически не изменился. Против рубля выступают укрепление доллара в мире, общая слабость долговых и валютных рынков развивающихся стран, покупки валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила и геополитические риски.

Главной темой на мировых рынках в первом квартале стал резкий рост доходностей гособлигаций США, который потянул за собой укрепление доллара и распродажу на долговых и валютных рынках развивающихся стран. Причинами роста ставок на американском рынке долга стали ожидания уверенного восстановления экономики США благодаря вакцинации и масштабным монетарным и фискальным стимулам. Негативу долговому рынку добавили ожидания принятия нового масштабного пакета бюджетных расходов на 1,9 трлн долларов, который будет финансироваться за счет выпуска новых гособлигаций.

Фото: iStock
Названы ближайшие перспективы для курса рубля

Кроме этого, стали расти инфляционные ожидания в США, а вместе с ними и ожидания того, что ФРС США начнёт быстрее сворачивать стимулирующие меры и повышать ставки. В ближайшие месяцы инфляция в США, как ожидается, значимо превысит целевой уровень ФРС в 2%. Рынки стали закладывать сокращение объемов выкупа активов со стороны ФРС в этом году (сейчас 120 млрд долларов в месяц) и начало повышение целевой ставки ФРС в 2023 году. Центробанки развивающихся стран, включая Банк России, будут вынуждены раньше переходить к нормализации монетарной политики вслед за ФРС. Этот фактор снижает привлекательность долговых рынков развивающихся стран для нерезидентов.

Наконец, сдерживающим фактором для укрепления рубля являются покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Восстановление нефтяных цен и смягчение условий сделки ОПЕК+ повысили нефтегазовые доходы России. Это позволило Минфину в этом году перейти от продаж к покупкам валюты. Ведомство сообщило, что с 5 марта по 6 апреля ежедневный объем покупок валюты составит 6,7 млрд рублей или порядка 90 млн долларов. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято порядка 2 млрд долларов и взамен в систему поступит 148 млрд рублей.

Отметим, что большинство валют развивающихся стран-аналогов в этом году ослабли к доллару на 1-10%. При этом рубль демонстрирует околонулевую динамику благодаря высоким ценам на нефть. Кроме этого, положительный текущий счет, низкий дефицит бюджета и минимальный среди всех крупных экономик уровень госдолга делает Россию более защищенной перед сокращением монетарных стимулов от ФРС и удорожанием долларового фондирования.

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