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07.03.2021 15:16
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали новые варианты использования маткапитала

Текст: Ольга Игнатова
Материнский капитал можно разрешить использовать на оздоровление детей, лечение в коммерческих клиниках и покупку лекарств, считают эксперты, опрошенные " Российской газетой ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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По новым правилам для компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилого дома гражданам больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ.

Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

"Проще говоря, теперь, тратя деньги на жилье, не нужно будет доказывать, что они потрачены именно на жилье и именно в таком объеме. И это правильно.

Во-первых, это подстегнет вложение материнского капитала в жилье, а квартирный вопрос для семей с детьми до сих пор самый острый. Во-вторых, эта мера сделает материнский капитал в большей степени капиталом собственностью семьи", - отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Но стоило бы подумать, считает эксперт, о включении в этот перечень медицинских услуг - в том числе оплату детских санаториев, а также покупку товаров и услуг не только для детей-инвалидов, но и для здоровых детей.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина считает, что список возможностей использования материнского капитала нужно дополнить таким моментом, как траты на платные медицинские услуги для матери и ребенка. "Платные медицинские услуги - это определенная возможность улучшить здоровье и повысить качество жизни в целом, что также должно являться одним из приоритетов инвестирования в семье", - добавляет эксперт.

Фото: iStock
Названы округа, где маткапитал важнее ставок по ипотеке

"Дополнительными направлениями для расходования материнского капитала могут стать, например, оплата летнего оздоровительного отдыха детей,- в свою очередь, подчеркивает руководитель Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. -Известно, что путешествия играют большую роль в развитии ребенка. Поэтому одно из дополнительных возможных направлений расходования материнского капитала - оплата организованных школьных поездок. Еще одно важно направление - это покупка детских лекарств. В нашей стране 5% многодетных семей говорят о том, что им не хватает средств на жизненно необходимые лекарства. Этот пробел необходимо ликвидировать".

Профессор кафедры "Финансы и цены" РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Финогенова добавляет, что для улучшения качества жизни семей с низкими доходами было бы целесообразно разрешить тратить маткапитал на дорогостоящее лечение или реабилитацию членов семьи, а также на покупку бытовой техники или мебели, проведение ремонта уже имеющего жилья. При этом направления расходования средств должны быть жестко регламентированы, а система отчетности о потраченных средствах четко прописана на законодательном уровне.

"Наряду с этим в отдельных регионах, где рождаемость низкая, имеет смысл рассмотреть варианты повторной выдачи сертификата на получение маткапитала и при рождении третьего ребенка", - уточняет эксперт.

Сегодня материнский капитал может быть использован на следующие цели: улучшение жилищных условий; образование детей; накопительная пенсия матери; товары и услуги для детей-инвалидов; ежемесячная выплата на второго ребенка, рожденного (усыновленного) с 1 января 2018 года.

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