Эксперты назвали новые варианты использования маткапитала

Материнский капитал можно разрешить использовать на оздоровление детей, лечение в коммерческих клиниках и покупку лекарств, считают эксперты, опрошенные " Российской газетой ".

Напомним, сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

По новым правилам для компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилого дома гражданам больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ.

Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

"Проще говоря, теперь, тратя деньги на жилье, не нужно будет доказывать, что они потрачены именно на жилье и именно в таком объеме. И это правильно.

Во-первых, это подстегнет вложение материнского капитала в жилье, а квартирный вопрос для семей с детьми до сих пор самый острый. Во-вторых, эта мера сделает материнский капитал в большей степени капиталом собственностью семьи", - отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Но стоило бы подумать, считает эксперт, о включении в этот перечень медицинских услуг - в том числе оплату детских санаториев, а также покупку товаров и услуг не только для детей-инвалидов, но и для здоровых детей.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина считает, что список возможностей использования материнского капитала нужно дополнить таким моментом, как траты на платные медицинские услуги для матери и ребенка. "Платные медицинские услуги - это определенная возможность улучшить здоровье и повысить качество жизни в целом, что также должно являться одним из приоритетов инвестирования в семье", - добавляет эксперт.

"Дополнительными направлениями для расходования материнского капитала могут стать, например, оплата летнего оздоровительного отдыха детей,- в свою очередь, подчеркивает руководитель Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. -Известно, что путешествия играют большую роль в развитии ребенка. Поэтому одно из дополнительных возможных направлений расходования материнского капитала - оплата организованных школьных поездок. Еще одно важно направление - это покупка детских лекарств. В нашей стране 5% многодетных семей говорят о том, что им не хватает средств на жизненно необходимые лекарства. Этот пробел необходимо ликвидировать".

Профессор кафедры "Финансы и цены" РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Финогенова добавляет, что для улучшения качества жизни семей с низкими доходами было бы целесообразно разрешить тратить маткапитал на дорогостоящее лечение или реабилитацию членов семьи, а также на покупку бытовой техники или мебели, проведение ремонта уже имеющего жилья. При этом направления расходования средств должны быть жестко регламентированы, а система отчетности о потраченных средствах четко прописана на законодательном уровне.

"Наряду с этим в отдельных регионах, где рождаемость низкая, имеет смысл рассмотреть варианты повторной выдачи сертификата на получение маткапитала и при рождении третьего ребенка", - уточняет эксперт.

Сегодня материнский капитал может быть использован на следующие цели: улучшение жилищных условий; образование детей; накопительная пенсия матери; товары и услуги для детей-инвалидов; ежемесячная выплата на второго ребенка, рожденного (усыновленного) с 1 января 2018 года.