Facebook заблокировал статьи российских СМИ об украинских неонацистах

Американская социальная сеть Facebook заблокировала заметку ТАСС о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы. Как передает ТАСС, эта информация отмечена в соцсети как "ложная". В то же время по данным агентства, новость была написана на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, и настаивает на том, что содержащаяся в релизах информация изложена верно.

О том, что 18 февраля ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом пресекли в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы писала и "Российская газета". Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, эта группа причастна к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений. В свою очередь, редакция ТАСС намерена обратиться за разъяснениями к "Фейсбуку", а также привлечь к ситуации внимание Роскомнадзора.

В информационном сообщении об удалении поста в "Фейсбуке" указан подрядчик, проверивший информацию и посчитавший её фейковой - это украинская фактчекинговая платформа StopFake. С ограничениями в "Фейсбуке" в отношении этой же новости столкнулось РБК и другие российские СМИ.