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07.03.2021 01:58
Рубрика: Общество

Гематолог рассказала о взаимосвязи группы крови и онкологии

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Связь между группой крови человека и его предрасположенностью к онкологическим заболеваниям действительно может существовать. Об этом заявила врач-гематолог Юлия Ненашева.

Фото: iStock
Доказана связь COVID-19 с группой крови

По ее словам, у пациентов со второй группой крови рак желудка встречается на 20 процентов чаще, чем в общей популяции, а у пациентов со второй и четвертой группами чаще диагностируют рак поджелудочной железы. При этом, отметила врач в беседе с "Пятым каналом", люди с первой группой крови менее предрасположены к развитию онкологии, в частности, рака кожи, легких и яичников. Ученые пока не выявили связи между группами крови и раком толстого кишечника или молочной железы.

Ненашева также добавила, что только 20 процентов случаев онкологических заболеваний связаны с генетической предрасположенностью, а во всех остальных - причиной является образ жизни. Медик порекомендовала отказаться от вредных привычек и следить за своим здоровьем.

Ранее врач Александр Мясников указал на неочевидный симптом рака у женщин. Признаком онкозаболевания может оказаться избыточный рост волос на лице и руках. Также этот симптом может указывать на связь с поликистозом яичников, а значит, на риск таких осложнений, как сердечные заболевания, повышенный уровень сахара и холестерина. Он отметил, что в женском организме тестостерон вырабатывается в десять раз меньше, чем в мужском, и причины подобных сбоев нужно выяснять.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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