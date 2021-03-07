Ян извинился перед Стерлингом за запрещенный прием

Из-за этого удара Ян был дисквалифицирован и лишен чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

"Извиняюсь и желаю скорейшего выздоровления Стерлингу. Я не хотел наносить нелегальный удар. Я ошибся и поплатился за это", - написал россиянин в Twitter.

Напомним: Ян нанес злополучный удар в четвертом раунде. Стерлинг стал первым бойцом в истории UFC, завоевавшим титул после дисквалификации оппонента из-за нарушения правил. Сообщалось, что после боя американец был доставлен в больницу, где ему предстоит пройти дополнительное обследование.