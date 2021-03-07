Ян прокомментировал потерю титула чемпиона UFC из-за дисквалификации

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, лишившейся своего титула рано утром в воскресенье после дисквалификации, рассказал о роковом ударе.

"Я смотрел на его руки, знал про правила. Я даже не понял, что говорили из угла. Был сфокусирован на его руках, не увидел, что он сидит на коленях, думал, что он сидит на корточках. Я не сразу понял, что это нелегальный удар", - цитирует Яна ТАСС

Ранее в сети появилось видео с моментом удара Яна коленом в голову Алджемейну Стерлингу.

Россиянин вел по судейским запискам после трех раундов и контролировал ход четвертого. Но после удара Старлинг отказался от продолжения поединка, а затем в интервью заявил, что не хотел становиться чемпионом таким образом.

Петр Ян проводил первую защиту титула, который он завоевал в июле 2020 года , нокаутировав бразильца Жозе Альдо.