Новости

Блахович победил Адесанью и защитил титул чемпиона UFC 09:55
Метель в Москве продлится до вечера воскресенья 09:33
Ян прокомментировал потерю титула чемпиона UFC из-за дисквалификации 08:55
В МИД Сербии заявили о незаконной прослушке Вучича 08:49
Британия собирается запретить импорт фуа-гра 08:46
Опубликовано видео запрещенного удара Яна, стоившего ему титула чемпиона UFC 08:37
Махачев может встретиться с Фергюсоном после победы над Добером 08:25
Мясо лучше кефира: Названа еда, которую полезно есть перед сном 08:02
Вильфанд: 9 марта в Москву придут январские морозы 07:40
Профессор объяснил, как сжечь жир без особых усилий 06:56
Постпред РФ в Вене заявил об интересе иностранцев к российским вакцинам 06:28
Прокуратура проведет проверку по факту пожара в акватории Оби 06:11
Глава Россельхознадзора рассказал, откуда в России появился ГМО-рапс 06:00
Республиканцам запретили использовать имя Трампа для сбора средств 05:26
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России 04:33
В США потратят 1 млн долларов на меры безопасности перед судом по делу Флойда 04:15
Врач предупредила о вреде остывшего кофе 04:13
Вильфанд предупредил о почти рекордном количестве осадков в Москве 7 марта 03:29
В России вступил в силу запрет на высадку из транспорта детей без билетов 02:37
Гематолог рассказала о взаимосвязи группы крови и онкологии 01:58
Daily Mail: Елизавета II останется без личного авиапарка 01:20
В США отменили приговоры отсидевшим в тюрьме четверть века трем афроамериканцам 00:45
Полиция Парижа зачистила набережную Сены от отдыхающих 00:31
Кузнецова назвала ключевые векторы деятельности опеки 00:28
Георгиев и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" 00:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
07.03.2021 08:55
Рубрика: Спорт

Ян прокомментировал потерю титула чемпиона UFC из-за дисквалификации

Текст: Максим Домчев

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, лишившейся своего титула рано утром в воскресенье после дисквалификации, рассказал о роковом ударе.

Фото: Mike Lawrie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Махачев досрочно победил Добера на UFC 259

"Я смотрел на его руки, знал про правила. Я даже не понял, что говорили из угла. Был сфокусирован на его руках, не увидел, что он сидит на коленях, думал, что он сидит на корточках. Я не сразу понял, что это нелегальный удар", - цитирует Яна ТАСС

Ранее в сети появилось видео с моментом удара Яна коленом в голову Алджемейну Стерлингу.

Россиянин вел по судейским запискам после трех раундов и контролировал ход четвертого. Но после удара Старлинг отказался от продолжения поединка, а затем в интервью заявил, что не хотел становиться чемпионом таким образом.

Петр Ян проводил первую защиту титула, который он завоевал в июле 2020 года , нокаутировав бразильца Жозе Альдо.

Спорт Спорт Виды спорта Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

В России вступил в силу запрет на высадку из транспорта детей без билетов
Ян потерял титул чемпиона UFC из-за дисквалификации
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России
Постпред РФ в Вене заявил об интересе иностранцев к российским вакцинам
Прокуратура проведет проверку по факту пожара в акватории Оби
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России
В 25 регионах России подготовлены инструкторы ЗОЖ и "маршруты здоровья"