Илья Лагутенко рассказал о российском участнике "Евровидения"

Вот что думает Ильи Лагутенко, тоже участвовавший с "Мумий Троллем" в "Евровидении".

Какие качества требуются для победы сегодня, в уставшем от коронавируса 2021 году, и кого бы рекомендовали на конкурс "Евровидение" вы сами?

Илья Лагутенко: Думаю, что должен поехать кто-то молодой, искренний, улыбающийся, с хорошей светлой песней!

Нужно ли изучать нынешние европейские тренды в музыке и моде при подготовке песни для конкурса? Или полезнее выбрать песню, которая бы максимально представляла и нашу песенную культуру?

Илья Лагутенко: Изучать все очень полезно. Тогда и национальная песенная культура подтянется. Главное, чтобы не было ситуации про рака на безрыбье.

А может, все это не так уж важно? Ведь все чаще выигрывают те, кто обаятелен и у кого припевы, которым зрителям сразу хочется подпевать?

Илья Лагутенко: Да и куплет тоже должен быть хороший. Но главное, чтобы артист на сцене не очень задумывался о собственной важности…

Что вы больше всего запомнили о своем участии в "Евровидении"? Может, научились чему-то и за что-то остались благодарны?

Илья Лагутенко: Мне очень понравилось датское гостеприимство (конкурс, в котором участвовала группа, проходил в Копенгагене - прим. авт.). А еще - дружелюбие и открытость всех участников. Ну и выступление группы Aqua - в нем было так много самоиронии… В общем да, было чему поучиться.