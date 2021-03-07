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07.03.2021 13:18
Рубрика: Культура

Илья Лагутенко рассказал о российском участнике "Евровидения"

Текст: Александр Алексеев
В понедельник, 8 марта, на Первом канале состоится голосование зрителей за участника, который представит Россию на "Евровидении". Мы уже рассказывали о шорт-листе и артистах (Антоне Беляеве, Моргенштерне, группе #2маши и других), которые, по данным СМИ, в нем оказались. Теперь пора спросить у прошлых участников конкурса: как готовиться, какой опыт учитывать и, главное, как победить?
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Robin Utrecht/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
На "Евровидении" решились на то, чтобы конкурсанты пели из Роттердама

Вот что думает Ильи Лагутенко, тоже участвовавший с "Мумий Троллем" в "Евровидении".

Какие качества требуются для победы сегодня, в уставшем от коронавируса 2021 году, и кого бы рекомендовали на конкурс "Евровидение" вы сами?

Илья Лагутенко: Думаю, что должен поехать кто-то молодой, искренний, улыбающийся, с хорошей светлой песней!

Нужно ли изучать нынешние европейские тренды в музыке и моде при подготовке песни для конкурса? Или полезнее выбрать песню, которая бы максимально представляла и нашу песенную культуру?

Илья Лагутенко: Изучать все очень полезно. Тогда и национальная песенная культура подтянется. Главное, чтобы не было ситуации про рака на безрыбье.

Фото: Предоставлено пресс-службой Ильи Лагутенко
Илья Лагутенко рассказал о продуктивном локдауне и творческих проектах

А может, все это не так уж важно? Ведь все чаще выигрывают те, кто обаятелен и у кого припевы, которым зрителям сразу хочется подпевать?

Илья Лагутенко: Да и куплет тоже должен быть хороший. Но главное, чтобы артист на сцене не очень задумывался о собственной важности…

Что вы больше всего запомнили о своем участии в "Евровидении"? Может, научились чему-то и за что-то остались благодарны?

Илья Лагутенко: Мне очень понравилось датское гостеприимство (конкурс, в котором участвовала группа, проходил в Копенгагене - прим. авт.). А еще - дружелюбие и открытость всех участников. Ну и выступление группы Aqua - в нем было так много самоиронии… В общем да, было чему поучиться.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021" Музыка с Александром Алексеевым

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