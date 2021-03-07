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07.03.2021 04:33
Рубрика: Общество

Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может в середине весны вырасти. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Фото: AFP/Oli SCARFF
ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла после шести недель снижения

Он объяснил это тем, что люди, переболевшие год назад, могут заболеть повторно. Кроме того, обычно весной наблюдается повышение сезонной заболеваемости, а воздух с влажностью определенной температуры способствует передаче вируса. Также после зимы у людей ослабевает иммунитет, отметил врач. Тимаков считает, что снижения заболеваемости можно ожидать в конце мая.

С позицией Тимакова согласен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, пишет РИА Новости. "Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится", - отметил он, подчеркнув, что каждый день количество вакцинированных россиян увеличивается.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусом. "На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5 человека. Это один из самых низких показателей за последнее время", - сказала она. Однако вице-премьер рекомендовала по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Ограничительные меры важны вплоть до достижения коллективного иммунитета.

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