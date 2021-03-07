Клебо дисквалифицирован за столкновение с Большуновым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо дисквалифицирован после марафона на первенстве планеты в Оберстдорфе, сообщает championat.com.

Россиянин Александр Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял Клебо. Спортсмены шли очень близко и столкнулись. В результате у Александра сломалась палка, и он занял лишь третье место. Чемпионом стал Клебо, а вторым завершил гонку его соотечественник Эмиль Иверсен.

Жюри посчитало, что Клебо действовал неумышленно. Российская команда подала протест. По его итогам Йоханнес схлопотал дисквалификацию за неспортивное поведение. После наказания "золото" должно достаться Иверсену, а Большунов займет второе место.

Впрочем, окончательные результаты еще не объявлены. Теперь протест подала Норвегия.