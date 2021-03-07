Опубликовано видео столкновения Большунова с Клебо на финише марафона

🔥🔥🔥 Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? 🙄 pic.twitter.com/IX5ccKlD3L — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021

В интернете появилась видеозапись столкновения российского лыжника Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо в концовке марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

На финишной прямой Большунов шел первым, затем Клебо пошел на обгон, и между спортсменами произошел контакт. В результате у Александра сломалась палка, и он занял третье место, пропустив на вторую строчку еще одного представителя Норвегии Эмиля Иверсена. Выиграл же гонку Клебо.

Чуть ранее стало известно, что судьи рассмотрят эпизод со сломанной палкой Большунова.