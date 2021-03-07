Большунов сломал палку в борьбе с Клебо в концовке масс-старта

Российский лыжник Александр Большунов сломал палку в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо в концовке марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Победу в гонке одержал Клебо, вторым финишировал его соотечественник Эмиль Иверсен, а Большунов завоевал бронзовые медали. Как сообщает "Р-Спорт", судьи расследуют момент со сломанной палкой Александра.

Ранее в Оберстдорфе Большунов выиграл скиатлон на 30 километров, а также в составе сборной стал вторым в мужской эстафете и третьим в командном спринте. Клебо победил в спринте, а с национальной командой Норвегии выиграл командный спринт и эстафету.