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07.03.2021 08:25
Рубрика: Спорт

Махачев может встретиться с Фергюсоном после победы над Добером

Текст: Максим Домчев

В ночь на воскресенье российский боец UFC легкого веса Ислам Махачев в третьем раунде победил удушающим приемом американца Дрю Добера в первом поединке с сентября 2019 года. После этого стало известно, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Ислам заслужил топового оппонента. Это может быть Рафаэль Дос Аньос или Тони Фергюсон", - сказали ТАСС в команде россиянина.

Сам Махачев после победы над Добером отметил, что долгий перерыв был связан с пандемией коронавируса, из-за которой его бои не состоялись.

"Я еще несколько лет назад заслуживал место в топ-5. У меня победная серия из семи побед подряд и мне нужен топовый соперник. Я готов побить кого угодно, просто дайте мне топа. Я знал, что Дрю Добер очень жесткий парень. Он очень хорошо бьет, поэтому, я выбрал такой путь для себя - перевод в партер и контроль", - заявил Махачев после боя в эфире UFC TV.

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