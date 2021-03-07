Netflix покупает фильм с Кристианом Бэйлом за 55 миллионов долларов

Самой громкой деловой новостью по итогам кинофестиваля Sundance в начале февраля была покупка онлайн-платформой Apple TV+ фильма Coda. Стриминг заплатил за ленту о талантливой девочке-певице из семьи глухонемых 25 миллионов долларов. Сейчас же, по завершении работы виртуального рынка контента EFM, который проходил в рамках 71-го Берлинале, объявлено о сделке, в которой потрачено в два раза больше.

Стриминговый гигант Netflix купил новый фильм - готический хоррор-триллер Скотта Купера с Кристианом Бэйлом в главной роли "Бледно-голубой глаз" (The Pale Blue Eye) за 55 миллионов долларов. Причем, пришлось постараться - обойти конкурентов, также желающих приобрести фильм. Лента рассказывает о попытке раскрыть серию убийств, произошедших в 1830 году в Американской военной академии в Вест-Пойнте. Бэйл сыграет ветерана-детектива, который расследует эти убийства. Ему помогает ориентированный на детали молодой кадет, который позже станет всемирно известным писателем Эдгаром Алланом По.

Первым опубликовал информацию о сделке голливудский портал Deadline. При этом издание отмечает, что сделка стала рекордной за всю историю работы кинорынка. И она - не единственная. Это - третье крупное приобретение Netflix за дни работы рынка. Первые две покупки - фильмы "Операция Фарш" (Operation Mincemeat) и "Ледяная дорога" (The Ice Road).