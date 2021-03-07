Почему автоматические мойки опасны для автомобилей

Автоматические мойки бывают туннельными и портальными. В первом случае автомобиль заезжает на площадку, напоминающую траволатор, и движется на ней через несколько постов автомойки. В свою очередь портальные мойки специализируются на поливе машины, въехавшей в бокс путем нанесения моющих средств, ополаскивания и сушки с помощью оборудования, закрепленного на П-образной рамке или Г-образной "кочерге". Обе категории автомоек могут быть контактными, когда для мытья используются щетки, или бесконтактными, когда на машину подаются струи воды и воздуха под высоким давлением (150 атмосфер). Разберемся, чем хороши и плохи такие автоматические системы

Есть контакт!

Преимущества контактных автоматизированных моек с щетками очевидны - это быстро (мойка осуществляется примерно за пять минут), удобно, относительно дешево, исключается человеческий фактор (у мойщиков не возникает соблазна сэкономить на автохимии, концентрация шампуней постоянна).

Кроме того, здесь вы можете заказать такие "автоматические" и быстрореализуемые опции, как обработка автомобиля горячим вспененным воском, мойка днища, смывка битума с порогов, усиленная очистка колесных дисков и т.д.

Наконец, такой сервис, как правило, работает на круглосуточной основе, что также добавляет ему привлекательности. А теперь о минусах, многие из которых также хорошо известны. Это прежде всего микроцарапины от щеток. Шансы получить такие отметины резко повышаются, если вы приезжаете на мойку на сильно загрязненной машине, "моетесь" после владельца, приехавшего на опять-таки на "чумазом" автомобиле, а также если щетки, использующиеся при мойке, сильно изношены.

Кроме того, если на авто есть выступающий обвес, дополнительные зеркала, антенны, щетки стеклоочистителей и прочая внешняя бижутерия, все это в процессе мойки может оторваться или поломаться. В связи с этим те, кто пользуется автоматическими мойками, как правило, заранее отвинчивает антенну с крыши и складывает внешние зеркала.

Минусы бесконтактных моек

Портальные автомойки - ответвление более распространенных щеточных моек, где вместо щеток используются струи воды высокого давления. Обычно такие сервисы работают по следующему алгоритму: замачивание грязи кислотным и щелочными средствами, нанесение основного и дополнительного моющих средств, несколько проходов водой под высоким давлением, затем нанесение воска и реагента для сушки.

Минусы здесь тоже очевидны. Поскольку трение щетками не применяется, ставка делается на химию, которая должна быть достаточно агрессивной. Соответственно, если по разного рода причинам химикат в процессе стадии смыва не полностью удаляется с кузовных панелей, он будет агрессивно воздействовать на ЛКП продолжительное время. Для некоторых автомобилей достаточно одного сеанса на бесконтактной мойке, чтобы пластиковые накладки подверглись химическому "ожогу", а хромированные помутнели.

Кроме того, не секрет, что из экономии на многих таких сервисах европейские и американские химикаты начали в последнее время заменять менее качественными китайскими. Другой враг ЛКП - высокое давление струй воды, из-за которого смесь из песка и грязи буквально сдирает лакокрасочное покрытие. Но самое главное, какое бы давление не было, очистить машину так же тщательно, как на контактных мойках, бесконтактные точки не способны. Труднодоступные места, сгибы металла, выштамповки, выемки останутся, как ни крути, не идеально чистыми.

Неудовлетворительное качество мойки

Автоматические моющие комплексы, будь они контактные или бесконтактные, не гарантируют вам идеальной очистки кузова. Согласитесь, если в обычной автомойке вы всегда можете указать сотрудникам, что где-то недомыто, недотерто, недовысушено, то роботу этого не объяснишь.

Между тем, если вы приезжаете на автомойку на автомобиле, покрытым несколькими слоями застарелой грязи, рассчитывать на идеальную обработку не приходится. Плюс, повторимся, вы подложите грязевую "мину" тому, кто въедет на мойку после вас.

На щетках наверняка останутся песчинки, которые сработают как абразив. В случае же бесконтактной мойки велика вероятность, что до конца грязевой налет с кузова за один раз смыть не удастся. Скажем, наверняка плохо будут отмыты колесные диски со сложным рисунком спиц, выштамповки на кузовных панелях, бамперы сложной формы. И это не говоря о том, что после автоматической мойки останутся не вычищенными проемы дверей, области порогов со стороны салона и салонные коврики - робот вам все это не промоет и не протрет. Это тоже нужно учитывать.

На что еще обратить внимание

Таким образом, если вам нравится формат автоматических моек, следует принять во внимание следующие факторы. Как правило, наиболее безболезненно проходит посещение моек, которые открылись относительно недавно (не более двух лет назад) и соответственно оборудование не изношено.

В других случаях, прежде чем доверить свой автомобиль роботам, проверьте состояние оборудования. Определить серьезное загрязнение щеток на автоматизированных мойках не сложно - они будут серого или грязно-коричневого цвета. Такие заведения лучше игнорировать. Еще один фактор, который должен вас остановить, - время после затяжных осадков, когда у моек выстраиваются очереди.

В таких условиях повышается риск, что ваша машина будет "мыться" после "грязнули", а значит на щетках останется абразивный песок. Кроме того, старайтесь внести в список "избранных" автоматические VIP-мойки и крупны сети автоматических моек. Стоимость обслуживания здесь будет выше, но зато здесь вы можете рассчитывать не неизношенное оборудование и бережное отношение к своей машине.