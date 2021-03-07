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Представитель рассказал о состоянии заболевшей COVID артистки Лядовой

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    07.03.2021, 17:46
Текст:   Олег Усков
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Советская, российская певица, композитор и пианистка Людмила Лядова, госпитализированная в конце февраля с коронавирусом, а после переведенная в реанимацию, чувствует себя лучше. Но по-прежнему находится в палате интенсивной терапии.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя народной артистки РСФСФ.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. В 1948-м окончила Свердловскую консерваторию. Написала музыку к более чем восьмистам песням, игровым, анимационным фильмам и фильмам-спектаклям.

Ранее сообщалось, что в Москве была госпитализирована актриса Елена Лядова.

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