Под Ярославлем сотрудников ФСИН заподозрили в избиении заключенного

В следственном изоляторе Рыбинска Ярославской области проводится проверка информации о превышении должностных полномочий сотрудниками СИЗО-2 УФСИН России. В СУ СКР по региону начали проверку, сообщает сайт ведомства.

В СМИ накануне появилась информация со ссылкой на адвоката о том, что сотрудники СИЗО-2 в Рыбинске применили к подследственному физическую силу.

Следователи начали доследственную проверку информации в СМИ. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать юридическую оценку действиям сотрудников.