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07.03.2021 12:13
Рубрика: Происшествия

Под Ярославлем сотрудников ФСИН заподозрили в избиении заключенного

Текст: Елена Шулепова (Ярославль)

В следственном изоляторе Рыбинска Ярославской области проводится проверка информации о превышении должностных полномочий сотрудниками СИЗО-2 УФСИН России. В СУ СКР по региону начали проверку, сообщает сайт ведомства.

В Приморье проверят данные об участии сотрудника МЧС в драке

В СМИ накануне появилась информация со ссылкой на адвоката о том, что сотрудники СИЗО-2 в Рыбинске применили к подследственному физическую силу.

Следователи начали доследственную проверку информации в СМИ. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать юридическую оценку действиям сотрудников.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Дело о пытках в ярославской колонии Преступления правоохранителей

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