Вильфанд предупредил о почти рекордном количестве осадков в Москве 7 марта

От 4 до 8-9 мм осадков выпадет в разных районах Москвы и Подмосковья 7 марта, это почти четверть месячной нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это очень много, так как март - самый сухой месяц. Норма для него - 34 мм осадков, пишет ТАСС. Вильфанд также отметил, что количество выпавших осадков за воскресенье в Москве может приблизится к рекордному значению. Максимальное количество осадков для 7 марта за всю историю метеонаблюдений - 8,1 мм.

Ранее коммунальные службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности из-за снега и сильного ветра, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Подготовлена спецтехника для противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Водителей призвали быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, горожан - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.