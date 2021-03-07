Владимирская прокуратура опровергла гибель ребенка из-за ЧП в больнице

Появились подробности гибели девочки из Владимирской области, на которую упал шкаф. В облпрокуратуре изучили материалы первичной полицейской проверки и уточнили место трагедии.

Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла 2 марта в городе Кольчугино. Мама и девочка возрастом год и восемь месяцев приехали в гости к бабушке из другого региона. Ребенок получил тяжелые травмы в результате падения шкафа, когда они с мамой находились в гостях.

Изначально сообщалось, что шкаф упал на ребенка в городской клинической больнице Кольчугино. Такая информация появилась со слов мамы девочки в столичной клинике Рошаля, куда ребенок был в тот же день в тяжелом состоянии доставлен самолетом санавиации.

Вечером 5 марта от полученных травм девочка скончалась в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Изучив материалы по факту смерти малолетнего ребенка, в облпрокуратуре было принято решение о передаче их в СК РФ по Владимирской области.