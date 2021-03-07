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Рубрика: Происшествия

СК завел дело о покушении на убийства после пожара в ночном клубе

В Кемеровской области следователи завели дело по факту пожара в ночном клубе Новокузнецка, который вспыхнул после конфликта посетителей с охранниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

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Как ранее писала "РГ", инцидент произошел в клубе по улице Орджоникидзе. По данным полиции, двое посетителей были пьяны и вели себя агрессивно, в результате чего охранники их вывели из заведения. Позже один из них - 22-летний житель Новокузнецка - вернулся туда, держа в руках бутылку с зажигательной смесью, в которой находилась горящая ткань. Увидев это, один из посетителей в фойе выбил бутылку из рук мужчины, в результате чего возник пожар. Пострадали два 19-летних парня, была проведена эвакуация заведения. Пожар был ликвидирован силами сотрудников клуба.

Злоумышленник скрылся с места ЧП, однако через несколько часов сам явился в полицию. Он был задержан. По данному факту полиция проводит проверку, которая находится на контроле прокуратуры. В то же время региональный СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас следователи выясняют мотивы задержанного, решается вопрос о его аресте.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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