В Сибири арестовали мужчину, избившего пенсионерку на костылях

По ходатайству следствия в отношении 42-летнего жителя города Бердск судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пьяный хулиган напал на престарелую женщину, передвигавшуюся на костылях. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданину).

По данным следствия, днем 3 марта в микрорайоне Северный города Бердск Новосибирской области подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил во дворе жилого дома 81-летнюю пожилую женщину, передвигавшуюся на костылях. Без всякой причины ударил ее ногой, а затем схватил потерпевшую и повалил на землю, после чего ударил еще раз.