Алиханов оценил заявление польского генерала о войне за Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление экс-командующего сухопутными войсками Польши генерала Вольдемара Скшипчака о возможности военных действий на территории региона. Алиханов связал это заявление с комплексами отставника и призвал задуматься о внутренних проблемах стран ЕС, а также о программах приграничного сотрудничества.

"Мне кажется, что не надо отвлекаться на комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов. Тем более, находящихся в отставке", - отметил Алиханов в беседе с KP.Ru.

Он также подчеркнул, что у Калининградской области с Польшей есть замечательные программы в области приграничного сотрудничества. Глава региона призвал отказаться от апологии войны и обратить внимание на внутренние проблемы прибалтийских государств, в частности, на отток населения, на снижение объемов грантовой помощи и общую экономическую ситуацию.

Заявление Вольдемара Скшипчака прозвучала на страницах польского издания Defence 24. Генерал в публикации назвал Калининградскую область воротами, которые ведут в Балтийское море и на территорию Польши, а также обрисовал гипотетический сценарий боевых действий в случае войны.

Это уже не первое заявление Скшипчака. Так, два года назад он рассуждал о возможности ядерного удара по России.