Герман-младший снимет фильм о жизни Ахматовой в Комарово

Кинорежиссер Алексей Герман-младший собирается снять фильм, рассказывающий о последних годах Анны Ахматовой в Комарово - поселке на берегу Финского залива.

"Сделать картину о жизни в том самом маленьком щитовом домике со скамейкой неподалеку, шуме сосен, ее гостях, ее уходе, - пишет Алексей Герман на своей странице в соцсетях. - Мне кажется есть универсальная красота в этой истории великой поэтессы с трагической судьбой, что-то мощное, вечное, понятное в любой стране мира".

Пока это только замысел. По словам режиссера, предстоит большая работа. В то же время он отметил, что уже знает, кто сыграет главную роль, но пока не готов назвать имя.

Дачу в Комарово Анне Ахматовой предоставил в 1955 году Литфонд. Здесь она провела много времени в последние годы своей жизни. Два года назад "будку" (так Ахматова сама называла свой домик) чуть не продали на аукционе. Но после разгоревшегося скандала дачу передали в собственность Санкт-Петербурга.