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07.03.2021 15:00
Рубрика: Власть

В Ленобласть прибыла первая партия белорусского бензина

Текст: Светлана Цыганкова

В Ленинградскую область с опережением графика на один день прибыли первые 3,5 тысячи тонн белорусского бензина. Отправитель - Мозырский завод - один из двух нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси.

Фото: novo-sibirsk.ru
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Об этом сообщили в администрации Ленобласти в своем официальном Telegram-канале. Там добавили, что порт в Усть-Луге определен межправительственным соглашением двух стран, как основная точка доставки так называемых белых нефтепродуктов. Бензин привезли в цистернах по железной дороге.

Напомним, межправительственное соглашение Российская Федерация и Республика Беларусь о поставке нефтепродуктов в третьи страны через российские порты в обход прибалтийских подписали 19 февраля нынешнего года. Согласно ему, таким образом перевезут 9,8 миллиона тонн мазута, бензина, газойля и масла в период с 2021 по 2023 год.

К российским портам нефтепродукты будут доставлять по железной дороге.

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