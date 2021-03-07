Власти назвали возможную причину пожара на реке в ХМАО

Предварительной причиной возгорания на подводном трубопроводе, проходящем по Оби в районе Нижневартовска, стала искра от рыбацкого снегохода "Буран". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города Сургут.

Напомним, на участке подводного трубопровода, принадлежащего компании "Сибуртюменьгаз", произошел разлив углеводородов. В результате вспыхнул пожар в акватории реки, в 5 километрах вниз по течению от переправы "Ермаковской". Как уточнили в экстренных службах, происходило факельное горение на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По информации городских властей, во время разгерметизации по замерзшей реке ехал снегоход "Буран" с рыбаками. Предварительно, искра от снегохода и послужила причиной возгорания на реке. В результате пострадал 60-летний мужчина. Он получил ожоги лица и туловища, ему была оказана помощь, назначено амбулаторное лечение.

По предварительным расчетам, в поврежденном участке могло находится от 500 до 700 тонн продуктов газопереработки. По данным компании-владельца, порядка 90% данного объема после отсечения участка удалось направить на сжигание в специально оборудованные амбары, что позволило ликвидировать открытое горение. К настоящему моменту пожар полностью потушен.

При этом в причинах разгерметизации трубопровода разбирается комиссия Ростехнадзора. По факту ЧП проверку проводит также прокуратура Нижневаротовского района. Аналогичную проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств ЧП, проводит региональный СК.

Глава "Сибуртюменьгаз" Александр Тепляков позже уточнил, что участок, на котором произошла авария, был построен в 2001 году. В прошлом году он прошел плановую экспертизу, которая не выявила каких-либо дефектов.

Как сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, администрация города Мегион провела проверку воды на органолептические показатели. Предварительно, нарушений не выявлено. При этом специалисты Росприроднадзора взяли пробы для лабораторных исследований, которые будут готовы через 3 дня. Региональный гидрометдцентр в течение трех дней возьмет пробы атмосферного воздуха и поверхностных вод, чтобы проверить их на содержание нефтепродуктов. Пробы будут браться на реке Обь, а также в городах Мегион, Сургут и Нефтеюганск. На данный момент в пунктах наблюдения взяты пробы воздуха, анализ показал, что загрязняющих веществ, превышающих предельно-допустимую концентрацию, не выявлено.

Власти временно запретили рыбную ловлю на данном участке. Кроме того, местным жителям рекомендовано не посещать водные объекты до полной ликвидации последствий ЧП. Сотрудники полиции совместно со спасателями будут проводить ежедневное патрулирование акватории реки.