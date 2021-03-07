Республиканцам запретили использовать имя Трампа для сбора средств

Юристы экс-президента США Дональда Трампа направили трем крупнейшим организациям Республиканской партии уведомление о необходимости прекратить использование его имени и образа для сбора средств. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на советника Трампа.

Письма были разосланы Национальному комитету Республиканской партии, а также республиканским комитетам сената и палаты представителей конгресса. Издание отмечает, что Трамп был "взбешен" тем, что его имя без разрешения используется организациями, "которые помогают республиканцам, поддержавшим импичмент в отношении него", пишет ТАСС. При этом один из республиканцев отметил, что невозможно не использовать имя Трампа, поскольку политика бывшего хозяина Белого дома очень популярна среди электората.

Ранее Трамп опроверг слухи о том, что намерен создать новую политическую партию в стране. "Мы не основываем новых партий. У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше". Трамп заверил, что будет сражаться на стороне республиканцев.