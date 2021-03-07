Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам СМИ

Facebook должен восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ - "Взгляд", РБК и ТАСС. Такое требование содержится в письме Роскомнадзора, направленном в адрес руководства Facebook.

Как напоминают в ведомстве, ранее администрация социальной сети Facebook ограничила доступ к опубликованным в официальных аккаунтах данных российских СМИ информационным материалам о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами Федеральной службы безопасности России.

В Роскомнадзоре подчеркивают, что данные действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение прав граждан России в интернете, включая цензуру российских СМИ. Поэтому, как подчеркивается в сообщении Роскомнадзора, ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. А при повторном правонарушении сумма увеличится до 3 млн рублей.