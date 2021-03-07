Совместные российско-белорусские учения пройдут в марте

От российской стороны в маневрах примут участие более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны - более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций ВС Республики Беларусь. Кроме того, будут задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ.

Сообщается, что учение будет посвящено миротворческой тематике. Активная фаза запланирована на 16-19 марта.

Также 15 марта на полигоне "Осиповичский" в Минской области Беларуси начнется другое учение, в рамках которого российские и белорусские десантники отработают совместные действия в обороне и наступлении. В маневрах, которые продлятся до 27 марта, примут участие около 500 человек, будут задействованы 100 единиц боевой техники.

Ранее стало известно, что РФ и Республика Беларусь создадут три военно-учебных центра для подготовки военнослужащих. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече министра обороны России Сергея Шойгу и главы минобороны Беларуси Виктора Хренина.