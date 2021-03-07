Стерлинга доставили в больницу после боя с Яном

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Алджамейн Стерлинг доставлен в госпиталь после победного поединка с россиянином Петром Яном, сообщает ТАСС.

В воскресенье Ян потерял титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за дисквалификации. Петр ударил коленом в партере (когда хотя бы один из оппонентов находится в положении лежа или стоит на коленях) в четвертом раунде и расстался с титулом.

Ян проводил первый поединок в ранге чемпиона, в его активе в ММА 15 побед и два поражения. К слову, в бою со Стерлингом прервалась серия из семи побед Яна в UFC. На счету Стерлинга 20 побед и три поражения.