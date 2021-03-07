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07.03.2021 20:24
Рубрика: Власть

В Госдуме призвали наказать Facebook за удаление заметки ТАСС

Текст: Татьяна Замахина
Необходимо применить меры ответственности к Facebook за проявление цензуры в отношении агентства ТАСС. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Фото: DENIS CHARLET / AFP Фото: DENIS CHARLET / AFP
Фото: DENIS CHARLET / AFP

Как ранее стало известно, соцсеть заблокировала как фейк заметку агентства о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы. По данным самого ТАСС, новость была написана на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета.

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"Мы в очередной раз видим классический пример политической цензуры, - прокомментировал эту ситуацию тому же агентству Горелкин. - Администрация Facebook пытается убедить нас, что лучше сотрудников ФСБ знает, кого задержали сотрудники ФСБ".

Парламентарий объяснил ситуацию, в частности, тем, что модерация русскоязычного Facebook, как следует из его данных, осуществляется из офиса в Варшаве. "По проскакивавшим в прессе данным, там на русском направлении работают в основном граждане Украины, причем радикальной политической ориентации, - рассказал Горелкин. - Тот случай, когда украинский хвост виляет американской собакой".

Он напомнил, что в РФ предусмотрена ответственность за цензуру и препятствование законной деятельности журналистов. "Мне кажется, самое время эти нормы применить", - заявил Горелкин. - Недопустимо, чтобы об российскую прессу так демонстративно вытирали ноги".

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам СМИ

Отметим, что в России введены штрафы до 3 млн рублей для владельцев интернет-ресурсов за цензуру в отношении российских СМИ. За воспрепятствование законной журналистской деятельности предусмотрена уголовная ответственность - до шести лет лишения свободы.

Кроме того, Роскомнадзор имеет право блокировать и замедлять трафик интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ и граждан.

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