Вильфанд: 9 марта в Москву придут январские морозы

С 9 марта в Москве температурный фон будет близок к январским значениям. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Со вторника "сильное понижение температуры: -15…-17, даже до 20 градусов мороза ночью по области, днем -8…-10, на севере региона до -13", - цитирует ТАСС метеоролога. В среду температура еще ниже - ночные морозы будут до 21 градуса. По словам Вильфанда, если сравнить погоду в эти мартовские дни с 31 января, то окажется, что средняя температура в этот день примерно на три градуса выше, чем та, которую сейчас прогнозируют синоптики.

Ранее Вильфанд сообщил, что до 4 до 8-9 мм осадков выпадет в разных районах Москвы и Подмосковья 7 марта. Это почти четверть месячной нормы. Количество выпавших за воскресенье в Москве осадков может приблизится к рекордному значению, которое за всю историю метеонаблюдений составляет 8,1 мм.