Владимир Мау назвал условия для начала экономического роста

"В отличие от 2008-2009 годов, в основе кризиса лежит не неэффективность и падение спроса, а остановка экономической деятельности на основе административных решений: прекратились международные перевозки, закрылась часть предприятий, было ограничено передвижение людей, - перечислил Владимир Мау. - В такой ситуации снятие ограничений почти автоматически ведет к экономическому росту".

По его оценке, в прошлом году усилия правительства во многом были направлены на поддержку населения. В результате, считает Владимир Мау, падение доходов населения было сглажено, оно оказалось меньше, чем ожидалось в начале кризиса, а потребительский спрос во втором полугодии позволил компенсировать значительную часть спада первых шести месяцев года.

"В отношении бизнеса также были приняты достаточно эффективные меры, первая из которых - это достаточно короткий (по сравнению с большинством стран Европы) период локдауна, - добавил ректор РАНХиГС. - Это действительно важная мера: деятельность большинства бизнесов была прервана максимум на полтора месяца, а потом они смогли снова включиться в работу благодаря поддержанному спросу со стороны потребителей. Если бы локдаун продолжался два-три месяца, наверное, необходимость мер масштабной поддержки бизнеса была бы более актуальной".

Полностью интервью с Владимиром Мау читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".