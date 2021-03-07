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07.03.2021 04:13
Рубрика: Общество

Врач предупредила о вреде остывшего кофе

Текст: Оксана Грибанова

Приготовленный несколько часов назад кофе не всегда является безопасным для здоровья напитком. Так, если от обычного черного кофе вреда не будет, то напиток с молоком или сливками лучше выпить сразу после приготовления. Иначе формируется благоприятная среда для жизнедеятельности бактерий и микроорганизмов.

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"Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается", - считает врач-диетолог Нурия Дианова.

Впрочем, даже кофе без молока или сливок, если вы его сварили больше, чем нужно, оптимально хранить в холодильнике, передает радио Sputnik.

Следует учитывать, что от времени приготовления зависят вкус и аромат напитка. Так, кофе, который стоит несколько часов, может сильнее горчить и не быть таким ароматным и бодрящим, как свежий.

Между тем, как ранее выяснили исследователи, не всех кофе одинаково бодрит. Эффект может быть и противоположным, вплоть до появления сильной сонливости. Воздействие кофе на организм зависит в том числе и от работы печени.

Наука Общество Здоровье

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