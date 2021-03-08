Что делать, если кузов машины "зацвел"

Осматривая свой автомобиль после зимней мойки, многие водители обнаружили на лако-красочном покрытии и хромированных накладках кузова печально известные "рыжики" - следы коррозии, которые не были видны под пеленой грязи и снега. Что делать в такой ситуации и как решить проблему, что называется малой кровью?

Превентивные меры

Некоторые автовладельцы тешат себя надеждой - у меня еще не старая машина, ржавчины можно не опасаться, тем более что в ряде случаев это страховой случай, а кузов перед зимним сезоном даже обработан воском. И тем не менее, все далеко не так радужно. Ржавчина легко находит себе дорогу в местах сколов от камней, а если вы проводили даже мелкий кузовной ремонт, то и подавно.

Так что можно и нужно принять превентивные меры. Мы уже упоминали воскование, но даже более действенным средством защиты ЛКП будет оклейка авто виниловой пленкой. Ну и самые дальновидные хозяева не зря тратятся на дополнительный антикор днища машины перед зимним сезоном. Обработать "подполье" спецсредствами (в основном это резинобитумные покрытия) можно самостоятельно, следуя ряду инструкций.

Не пренебрегайте также "точечной защитой" - установите в передние и задние арки брызговики, если такие не используются. Так вы урежете область "обстрела" из-под колес, перерезав путь значительной части едких реагентов. Важно также бороться с налипанием снежно-соляных наростов в колесных арках и на порогах. Это ничто иное как потенциальные "детонаторы" коррозии. Удаляйте наслоения лопатой или длинным скребком после каждой поездки по заснеженным дорогам. Но главный совет - сделайте мойки во время использования муниципальными властями реагентов регулярными, лучше всего - еженедельными.

Если пошли "рыжики"

Обнаружение "рыжиков" на практически новой машине мало у кого из водителей не вызовет разочарования. Первое, что нужно сделать в такой ситуации, это оценить масштабы бедствия. Нередко случается, что налет на деталях ЛКП и хроме - поверхностный. Во многих случаях это налет окалины от тормозных колодок, который можно обнаружить также и на пластиковых элементах - бамперах и защитном обвесе.

Простейший способ избавиться от такого "пуантилизма" - использовать обычную зубную пасту. Берем ветошь или мягкую тряпку, наносим на место, где засел "рыжик", и аккуратно протираем круговыми движениями. Буквально за минуту от неприятного налета не останется и следа. Останется только заехать на мойку или смыть следы "ремонта" водой самому.

Избавиться от внешнего налета можно также с помощью преобразователя ржавчины и даже универсальной смазки WD-40. Последовательность действий здесь следующая - наносим средство прямо на кузов, ждем несколько минут, тщательно протираем место обработки и также тщательно смываем. После манипуляций обязательно наведайтесь на хорошую мойку.

Заморозьте процесс

Нередко случается, что времени и средств для полноценного ремонта, связанного с удалением очагов коррозии, не имеется. В этом случае имеет смысл поставить ситуацию на паузу - воспользоваться мовилями. Еще в советские времена это слово образовалось от названий двух столиц - Москва и Вильнюс. Но сегодня термин стал нарицательным.

Особенность мовилей состоит в том, что они обеспечивают высокую стойкость к нагреву, не оказывают вредного воздействия на лакокрасочное покрытие, обладают высокой проникающей способностью, вытесняют воду и электролит и самое главное - блокируют воздействие солевых и химических растворов. Иными словами, в ожидании весеннего сезона проблемное место буквально консервируем мовилем, который выпускается сегодня как в банках, так и аэрозольных баллончиках.

Баллоны при этом комплектуются гибкой трубкой для удобства напыления в труднодоступных местах, а в случае же с банкой нужно будет воспользоваться тонкой кисточкой. Как временную меру можно порекомендовать так называемый автопластелин. Этот уникальный пластичный материал можно приобрести в специализированных магазинах. С его помощью можно не только избавиться от коррозии, но и предупредить ее дальнейшее распространение.

Дело в том, что в состав химиката уже входит преобразователь ржавчины. Автопластилин наносят на поврежденный участок кузова, изолируя его от воздействия внешней среды до лучших, весенних времен.

Если ржавчина пробралась глубоко

Для удаления въевшейся в кузов ржавчины можно использовать уксус, раствор лимонной или ортофосфорной кислоты и даже сладкую газировку. Длительность воздействия "химикатов" разнится. Скажем, если ортофосфорную кислоту нужно оставлять на "ране" на пару часов, то газировку - на 12 часов. Во всех случаях процедуру завершают тщательной промывкой и протиркой.

Преобразователи ржавчины для таких целей тоже прекрасно подходят. Более того, их преимущество заключается в том, что они не просто растворяют ржавчину, но и защищают кузов от дальнейшего разрушения. Однако уповать на магию преобразователей как блокиратора распространения коррозии не стоит. Чтобы металл перестал ржаветь, необходимы радикальные меры.

Если "ржа" пошла далеко и глубоко, места коррозии придется сначала обработать металлической щеткой или шлифовальной машиной, затем нанести состав, обезжиривающий поверхность, затем, после высыхания - слой антикоррозионного грунта. После этого наносится шпаклевка, поверхность которой затем выравнивается с помощью влагостойкой шкурки. Для последующей окраски подбирается цвет, соответствующий базовому. Подобрать оттенок лучше в автомастерской по номеру краски в паспорте автомобиля. Окраска проводится с помощью краскораспылителя, не менее чем в три слоя.