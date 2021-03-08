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08.03.2021 19:00
Рубрика: Легковые авто

Единственную в США 20-летнюю "десятку" оценили в рекордную сумму

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.dfwcarsandtrucks.net Фото: www.dfwcarsandtrucks.net
Фото: www.dfwcarsandtrucks.net

В США выставили на продажу единственную в стране ВАЗ-2110 (так по крайней мере утверждает автосалон, которые реализует автомобиль). Седан 2001 года выпуска оценили в рекордные 11 тысяч долларов (за эту сумму можно купить подержанные Volkswagen Golf GTI или Toyota Avalon).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По словам продавца, машина находится в отличном состоянии, готова к эксплуатации, а в салоне "пахнет новой Lada". Единственный изъян - пара трещин на передней панели. Автомобиль проехал 15 тысяч км.

При этом на "десятку" нет документов. Компания, через которую пытаются продать машину, обещает попробовать получить недостающие бумаги.

Под капотом Lada атмосферный 1,5-литровый инжекторный 16-клапанный двигатель мощностью 94 лошадиные силы и крутящим моментом 130 Нм. Агрегат сочетается с 5-скоростной "механикой", привод - на переднюю ось.

Седан продают в штате Техас. Как и когда он попал в США - не сообщается.

Семейство ВАЗ-2110 выпускалось 1995 года. В 2009 году производство "десяток" в Тольятти был свернуто. Однако на черкасском заводе "Богдан" данная модель собиралась до 2014 года, но в немного измененном виде под брендом "Богдан 2111".

Фото: www.dfwcarsandtrucks.net
Фото: www.dfwcarsandtrucks.net
#Lada