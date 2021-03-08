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Рубрика: Спорт

Ян назвал Стерлинга клоуном из-за фото с поясом UFC

Текст: Артур Нанян

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян назвал американца Алджамейна Стерлинга и его спарринг-партнера Мераба Двалишвили клоунами за снимок с чемпионским поясом.

Фото: REUTERS
Ян извинился перед Стерлингом за запрещенный прием

Двалишвили опубликовал в Instagram фото со Стерлингом, написав под ним And New ("И новый чемпион"). "Клоуны", - оставил комментарий под публикацией Ян.

Напомним: Ян проиграл Стерлингу в Лас-Вегасе и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации. В последнем, четвертом раунде россиянин нанес оппоненту удар коленом в голову, что запрещено по правилам.

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