Женщину лишили прав за то, что бывший муж, воспользовавшись ее данными, взял в нетрезвом виде в краткосрочную аренду автомобиль. Справедливость в этом деле восторжествовала только благодаря Верховному суду. А попасть в такую историю может каждый, кто пользуется каршерингом. Ведь на рынке есть не только поддельные, но и краденые аккаунты.

Итак, некая гражданка Афзалова неожиданно для себя узнала, что ее лишили прав на полтора года и назначили штраф 30 тысяч рублей. После недолгого расследования она выяснила, что наказание ей назначили за то, что она якобы передала право управления автомобилем нетрезвому водителю.

Перед подачей жалобы от сотрудников мирового суда, который привлек ее к ответственности, она узнала, что ее бывший супруг воспользовался ее аккаунтом для аренды автомобиля каршеринга. Он получил доступ к машине и управлял ею в нетрезвом виде. Но сама Афзалова об этом ничего не знала. Повестки в суд она не получала, мировой суд рассмотрел дело в ее отсутствие, равно как в отсутствие непосредственного нарушителя правил и даже сотрудников ДПС, которые это дело оформляли. Все они были допрошены позже районным судом при рассмотрении жалобы.

Бывший муж, предупрежденный об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, сообщил, что они с Афзаловой проживают раздельно. Ей не было известно о получении им автомобиля каршеринга через ее аккаунт, а также о наличии у него признаков опьянения.

Доступ к аккаунту у него был, так как ранее с его телефона осуществлялся вход в него. Он воспользовался аккаунтом своей бывшей жены, так как на своем у него была задолженность.

Инспектор ДПС показал, что протокол в отношении Афзаловой он оформил на основании договора аренды каршеринга, в котором указано, что именно она владелец аккаунта.

Районный суд оставил в силе решение мирового судьи, сославшись на то, что Афзалова могла предвидеть такую ситуацию, но отнеслась пренебрежительно и создала условия для доступа ее бывшего супруга к ее аккаунту. Тем самым она допустила его к управлению машиной.

Судья кассационного суда и вовсе не проверил доводы заявительницы, оставив в силе решения нижестоящих судов.

Однако с этим не согласился Верховный суд. Он напомнил, что для того, чтобы привлечь человека по части 2 статьи 12.8 КоАП, факт непосредственной передачи управления автомобилем нетрезвому водителю в каждом конкретном случае подлежит доказыванию уполномоченным должностным лицом.

Из материалов дела следует, что протокол был составлен в отсутствие Афзаловой. При рассмотрении дела мировым судьей она также участия не принимала. Извещения, направленные в ее адрес, возвращены из-за истечения срока хранения.

Мировой судья, сделав вывод о ее виновности, фактически не выяснил, имел ли место факт непосредственной передачи управления машиной нетрезвому водителю.

Факт непосредственной передачи управления машиной Афзаловой водителю, находящемуся в состоянии опьянения, имеющий правовое значение для привлечения к ответственности, ни одним судом не установлен, отмечает Верховный суд.

Отсутствуют и доказательства того, что в момент получения автомобиля в аренду Афзалова была осведомлена о том, что ее бывший супруг обратился к услугам каршеринга, используя ее аккаунт, и при этом находится в этот момент в состоянии опьянения. Эти обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, оставлены без внимания и правовой оценки, решил ВС.

В деле отсутствуют доказательства, которые позволяли бы сделать вывод о виновности Афзаловой в совершении нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.8 КоАП. Поэтому Верховный суд решения нижестоящих судов отменил, а производство по делу прекратил.

Это решение еще раз показывает, что не так просто привлечь к ответственности за передачу управления нетрезвому водителю. Необходимо доказать факт передачи управления, а также то, что тому, кто передавал, было известно о том, что водитель нетрезв. Причем доказывать все это должен сотрудник ГИБДД, который оформил протокол. Уже были прецеденты, когда по этой статье привлекали человека, выписавшего доверенность на свою машину за полгода до того, как водитель попался за рулем нетрезвым. Отменить это решение смог также лишь Верховный суд

Факт непосредственной передачи управления автомобилем нетрезвому водителю в каждом случае необходимо тщательно доказывать

А что касается каршеринга и его аккаунтов - это вообще дело темное. Многие управляют такими машинами по подложным аккаунтам. И такой аккаунт может принадлежать человеку, который вообще не в курсе, что под его именем кто-то арендует машину. Под чужим аккаунтом может ездить лишенный прав водитель. Но это не означает, что сажать под арест надо владельца этого аккаунта.

С каршерингом часто происходит и такая история, когда один водитель совершит нарушение, а к ответственности его привлекают за якобы повторное нарушение. И тут тоже, как правило, никто не разбирается, он совершил первое нарушение или кто-то из предыдущих арендаторов. В общем, каршеринг - это большой риск оказаться виновным в том, чего не совершал.

Между тем

Автомобили каршеринга планируется оснащать меткой, которая будет предупреждать, что машина использовалась для краткосрочной аренды. А перед тем как выставить такой автомобиль на продажу, ему потребуется пройти дополнительную диагностику на пункте ТО. То есть у него должна быть свежая диагностическая карта.

О планах по подготовке такого законопроекта СМИ сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

По словам депутата, такие новации призваны защитить интересы будущих покупателей - они будут заранее осведомлены о прошлом машины. Также он сообщил, что инициативная группа экспертов, которая будет разрабатывать новый законопроект, не собирается запрещать оборот каршеринговых машин на вторичном рынке.

Продажа машин каршеринга на вторичном рынке, конечно, большая проблема. Для тех, кто их приобретает, зачастую не зная об этом. Равно как и продажа машин такси. У них большие пробеги, техническое их состояние лучшим не назовешь. Поэтому при их продаже продавцы стараются скрыть, что машина работала в такси или каршеринге. А пробег и скрутить несложно.

Примечательно, что у каршеринга пробеги меньше, чем у такси. Но огромное количество разных водителей, которые пользовались машиной, лоску ей не добавляет. Поэтому обозначение таких машин будет полезным для тех, кто собирается приобрести бывший в употреблении автомобиль. Хотя такая отметка, будет сродни пиратской "черной метке" - мало кто захочет приобретать такую технику. Чтобы ее сбыть, придется сильно снижать цены.

Было бы неплохо, если бы метки появились и на машинах, которые работали в такси. Кстати, Верховный суд считает, что сокрытие такой информации нарушает права потребителя. И это повод, чтобы вернуть машину продавцу и получить обратно уплаченные за нее деньги.

Подготовил Владимир Баршев