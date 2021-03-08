Покупатели стали вдвое чаще проверять продаваемые машины на предмет долгов

В Федеральной нотариальной палате сообщили, что покупатели машин стали более чем в два раза чаще проверять автомобили перед покупкой по реестру залогов. Это позволяет обезопасить себя перед покупкой: не приобрести машину, на которой висят долги. А суды, банки и различные учреждения начали активно пользоваться сервисом поиска наследственных дел.

"Оперативное получение подобных юридически значимых сведений помогает разгрузить документооборот между нотариальными палатами и этими инстанциями, оптимизировать их работу, - рассказали в нотариальной палате. - Реестр наследственных дел доступен в режиме онлайн на сайте Федеральной нотариальной палаты. Благодаря нему исчезла необходимость обзванивать или обходить множество нотариальных контор в поисках нотариуса, занимающегося делом конкретного наследодателя. Теперь такую информацию можно получить буквально за несколько минут, для этого достаточно указать ФИО наследодателя, если известно - его дату рождения и дату смерти. Система ответит, какой нотариус ведет наследственное дело, в ответе будет содержаться и адрес нотариальной конторы. За прошлый год к реестру стали обращаться чаще на 58,8 процентов".

Всего за прошлый год к публичным реестрам и сервисам Федеральной нотариальной палаты обратились более 13,6 млн раз. Это более миллиона обращений в месяц. Например, количество обращений к сервису проверки доверенностей превысило 2,6 млн за минувший год. С его помощью каждый пользователь может бесплатно и в режиме онлайн убедиться в том, что доверенность действительно выдавалась и не была отменена.

В свою очередь, Реестр уведомлений о залоге движимого имущества был создан по поручению президента России для борьбы с мошенничествами с кредитными автомобилями. Раньше нередко покупатель попадал в ловушку, купив с рук машину, которая находилась в залоге у банка. В итоге он был вынужден либо отдавать машину, либо погашать кредит, то есть второй раз платить за свое авто. Реестр позволяет избежать таких неприятностей. "Благодаря нему можно проверить движимое имущество на предмет наличия залога перед покупкой или использовать информацию реестра для определения старшинства залога. За прошедший год проверять сведения этого Реестра на портале Федеральной нотариальной палаты стали на 235,1 процента чаще. Количество обращений преодолело отметку в 8,3 млн", -рассказали в палате.

Как подчеркивают в нотариате, онлайн-сервисы, доступные на сайте Федеральной нотариальной палаты, - это только часть возможностей, которые дает развитие "электронного нотариата". "Российские нотариусы являются полноправными участниками Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), что позволяет им обслуживать граждан и предпринимателей в режиме "одного окна", а государственным органам - иметь возможность быстро получить нужную им информацию. Всю цифровую инфраструктуру, включая все публичные реестры и сервисы, Федеральная нотариальная палата создает и развивает за счет средств нотариата, без привлечения финансовых ресурсов из государственного бюджета", - рассказали в ФНП.