Президент США Джо Байден впервые обратится к нации 11 марта

Президент США Джо Байден выступит с обращением к американцам в четверг, 11 марта, по национальным телеканалам в прайм-тайм в годовщину начала пандемии коронавируса в Соединенных Штатах, сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Это выступление будет первым обращением Байдена к нации после того, как он стал президентом. По словам Псаки, глава государства воспользуется этой возможностью, чтобы отдать дань уважения более чем полумиллиону американцев, умерших от коронавируса.

Байден, отмечает Guardian, вероятно, будет продвигать свой законопроект о помощи в размере 1,9 триллиона долларов, который в субботу был принят сенатом. Ожидается, что палата представителей одобрит законопроект во вторник, и Байден может подписать его уже вечером 9 марта.

Псаки охарактеризовала пакет данной финансовой помощи как "один из самых важных и прогрессивных законодательных актов в американской истории".

Между тем

Джен Псаки сказала, что она и ее заместитель Карин Жан-Пьер были одеты в фиолетовые наряды в честь Международного женского дня. Псаки пошутила, что ее новый заместитель Крис Мигер также надел фиолетовый галстук в рамках "программы его идеологической обработки" для работы в команде пресс-службы Белого дома, в которой доминируют женщины.