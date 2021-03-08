Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.03.2021 12:54
Рубрика: Авто

Названы популярные у москвичек марки автомобилей

Текст: Сергей Жуков

В столичном управлении ГИБДД по случаю праздника проанализировали предпочтения женщин-водителей за последние пять лет.

Фото: Пресс-служба Mazda
Топ-5 новых кроссоверов для женщин

Как оказалось, больше всего москвички любят передвигаться по городу на автомобилях Kia, Hyundai, Nissan, Mercedes и Volkswagen. Чаще всего предпочитают машины в черном и белом цветах. Далее идут серый, синий и красный.

Представители ГИБДД также поздравили москвичек с 8 марта и призвали мужчин быть внимательнее и вежливее к женщинам на дорогах. Независимо от того, водители они или пешеходы.