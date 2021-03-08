Названы популярные у москвичек марки автомобилей

В столичном управлении ГИБДД по случаю праздника проанализировали предпочтения женщин-водителей за последние пять лет.

Как оказалось, больше всего москвички любят передвигаться по городу на автомобилях Kia, Hyundai, Nissan, Mercedes и Volkswagen. Чаще всего предпочитают машины в черном и белом цветах. Далее идут серый, синий и красный.

Представители ГИБДД также поздравили москвичек с 8 марта и призвали мужчин быть внимательнее и вежливее к женщинам на дорогах. Независимо от того, водители они или пешеходы.