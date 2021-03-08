В Подмосковье начали строить нулевой этап трассы "Москва - Казань"

В Подмосковье началось проектирование второго пускового комплекса обхода Балашихи и Ногинска, выводящего на будущую новую трассу М-12. Работы на первом пусковом комплексе идут уже с конца прошлого года. К 2024 году скоростная трасса соединит Москву и Казань, преодолеть это расстояние можно будет за шесть с половиной часов.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгений Гайва

Сейчас на участке от транспортной развязки с Центральной кольцевой автодорогой (ЦКАД) до Орехово-Зуево идет подготовка территории под строительство, перенос коммуникаций и обустройство технологических дорог, рассказали "Российской газете" в госкомпании "Автодор". Также на месте организуют строительные городки, где будут жить рабочие. Договор на выполнение работ по проектированию и строительству первого пускового комплекса обхода Балашихи и Ногинска протяженностью 21 км с компанией "Трансстроймеханизация" заключили в ноябре 2020 года. В марте этого года был подписан контракт на проектирование и строительства второго пускового комплекса протяженностью 40 км. Оба участка общей протяженностью 60 км составят нулевой этап строительства трассы "Москва - Казань".

Новая скоростная магистраль станет частью транспортного коридора "Европа - Западный Китай" и стимулирует развитие экономики регионов, через которые пройдет. У трассы вырастет новая инфраструктура, которая повлечет повышение деловой активности. Непосредственно на строительстве будет создано более 30 тысяч рабочих мест, и еще более 130 тысяч - в смежных отраслях. Эксперты ожидают рост налоговых отчислений со стороны бизнеса в бюджет. По трассе пойдут грузы внутри страны, на экспорт и транзитом из Китая в Европу. Новую магистраль будет рассчитана на интенсивный транспортный поток.

Скоростная трасса станет частью транспортного коридора "Европа - Западный Китай"

В Подмосковье построят шестиполосную дорогу первой категории с освещением. На всех этапах строительства новой трассы предусмотрено широкое применение современных технологий. Например, будет использоваться ГЛОНАСС-оборудование на дорожно-строительной технике, что обеспечит автоматическое управление и контроль в ходе строительства с передачей информации об объемах выполненных работ в режиме реального времени. Кроме того, будут учтены принципы обеспечения импортозамещения и применения инновационных технологий для повышения надежности дороги и искусственных сооружений. Ввести обход Балашихи и Ногинска в эксплуатацию планируется в середине 2024 года.

Во время строительства на действующих дорогах же могут возникать сложности, отметит президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. В случае перекрытия некоторых участков дорог, примыкающих к территории стройки, или высокой загрузки действующих трасс автомобилям придется использовать объезды, а от этого увеличатся затраты. Особенно сильно это скажется на тяжеловесных и крупногабаритных перевозках, считает он. В "Автодоре" уверяют, что пока будет идти строительство, водители на соседних трассах не будут испытывать неудобств. М-12 пройдет в стороне от действующей трассы М-7 "Волга".

Также не будет причинен вред окружающей среде, в частности, строительство не затронет находящийся поблизости Горенский лесопарк. В минприроды "РГ" пояснили, что Горенский лесопарк расположен в ближайшем Подмосковье к востоку от Москвы, на территории Балашихинского района. Обход Балашихи и Ногинска не затронет территорию лесопарка, уточнили в "Автодоре".