Возбуждено дело после того, как ребенок наступил на провод в столичном ТЦ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после происшествия в столичном торговом центре, где девочка наступила на оголенный провод.

"По результатам проведенной доследственной проверки Бабушкинский межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в СК России.

По данным следствия, днем восьмого марта девочка 2017 года рождения, находясь с родителями вблизи зоны общественного питания в торговом центре на проспекте Мира, наступила на оголенный электропровод. Ребенка экстренно доставили в медучреждение, где была диагностирована электротравма.

Происшествие случилось в зоне фудкорта. Как рассказывают очевидцы, оголенные провода торчали из пола. Территория никак не была огорожена, и малышка случайно наступила на провода и вскрикнула. К счастью, все закончилось благополучное: в больнице осмотрели девочку и не стали госпитализировать. Однако сам факт вызвал резонанс и многих встревожил.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказывают в СК России. - После получения всех необходимых медицинских документов будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время будут допрошены родители ребенка и сотрудники торгового центра. Расследование по уголовному делу продолжается".