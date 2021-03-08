Мы расскажем вам 11 историй о счастливых и необычных женщинах. Необычных своими профессиями и увлечениями. И при этом они остаются заботливыми мамами и любящими женами. Наши героини поделились с "РГ" своей формулой счастья.

Анастасия: покорившая пургу

Женщина-каюр Анастасия Семашкина: Я любима и люблю. Как мне не быть счастливой! Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края

С Анастасией Семашкиной - женщиной-каюром - мы познакомились на Камчатке накануне гонки на собачьих упряжках "Берингия-2021". Тогда Настя отправляла в гонку своего супруга Андрея. Он четырежды становился победителем соревнований. Сама Настя первой из женщин поднималась на берингийский пьедестал почета дважды - оба раза брала "бронзу".

Но в тот раз в гонку не пошла - совсем недавно в восьмой раз она стала мамой.

"Берингия" проходит на Камчатке с 1990 года, чаще всего ее маршрут - плюс-минус тысяча километров. Он проходит по заснеженной тундре, горным перевалам, отличающимся сложным характером, к тому же в конце февраля-начале марта на Камчатке часто бывает жесткая пурга. Мороз, снег, ветер.

"Гонка показывает, кто ты есть изнутри, над чем тебе нужно работать", - говорит Анастасия. Дети Семашкиных тоже занимаются ездовым спортом, участвуют в детской гонке "Дюлин".

- Почему я счастлива? Я любима, люблю. Как мне не быть счастливой, если у меня столько замечательных детей, прекрасный муж? Одно общее дело, которое тоже стало любимым, да и вообще все в жизни хорошо. Каждый день я благодарю за то, что живу, - говорит Анастасия.

Кладовая оружейника Аси

Фото: Владимир Аносов

Ася Еутых вооружила гвардию иорданского принца. В 1998 году за несколько месяцев ювелир вместе со своим супругом Русланом изготовила 16 комплектов церемониальной экипировки - от газырей до шашек.

А ее серебряной палочкой дирижирует Юрий Темирканов.

Ася - единственная на Кавказе женщина-оружейник. Народный художник республики. Сейчас она строит Золотую кладовую - трехэтажное белокаменное здание на территории городского парка Майкопа. Здесь разместятся большой выставочный зал и творческие мастерские. Кладовая будет открыта для всех желающих, а также станет местом стажировки для студентов.

Оружейник-ювелир Ася Еутых может создать и шашку, и нежные украшения. Фото: Владимир Аносов

- Я счастлива и даже очень, - признается в беседе с корреспондентом "РГ" Ася Еутых. - На мой взгляд, каждый человек, несмотря на прожитые годы, остается в каком-то определенном возрасте. И в душе я девчонка, перешедшая в 8-й класс. Эдакая озорная хулиганка и при этом отличница. Мое счастье - в творчестве, оптимизме, радости и способности удивляться. И, конечно, в том, что рядом со мной близкий человек - мой муж. Такой же, как и я.

Лариса - свет маяка

Смотритель маяка Лариса Юрченко. Фото: Владимир Аносов

Восьмигранная высокая башня Геленджикского входного маяка есть во всех путеводителях города-курорта. Вот уже ровно 122 года его огонь помогает проходящим кораблям. А сегодня заправляет территорией маячного городка Лариса Юрченко.

Ее отец Николай Григорьевич прослужил здесь почти сорок лет, отдав территории на мысе Толстый много сил. Все детство и юность Ларисы прошли на берегу, поэтому когда отец захворал, она без раздумий взяла должностные хлопоты на себя. Было это почти 20 лет назад.

- Конечно, поначалу было трудно, - вспоминает Лариса. - Здесь очень много физического труда - я и дворник, и плотник, и маляр. У меня муж - офицер-гидрограф запаса. Однажды он пошел с приятелем выбирать мне подарок на 8 марта - купили электролобзик. Товарищ удивился: "Вы уверены? Может, сходим в магазин косметики?" Я очень обрадовалась подарку. Хотя надеялась получить электросварку. Мне ее потом подарили на день рождения. Муж, как и все мои родные, старается облегчить мне жизнь. Счастлива ли я? Да! Я занимаюсь любимым делом, у меня замечательная семья. Слава Богу, жива мама: в свои 86 лет она продолжает трудиться техником на маяке.

Сильные руки Лизы

Лиза Кахарова стала чемпионкой мира в пятнадцать лет. Фото: Из личного архива семьи Кахаровых

Чемпионкой планеты по армрестлингу Лиза Кахарова стала в пятнадцать. Спортсменка из деревни Песьянка Пермского края завоевала золото и серебро на XXII чемпионате мира.

В нем принимали участие полторы тысячи спортсменов из 54 стран мира. В возрастной категории юниорки Елизавета взяла золото на левой руке и серебро на правой.

К соревнованиям Елизавету готовила тренер Елена Ворончихина. По ее словам, победа стала возможной благодаря слаженной работе в тесном тандеме ученик - тренер при поддержке семьи и команды. "Подобные достижения в одиночку не совершаются", - отметила Елена Ворончихина.

В канун 8 Марта Лиза отправилась на чемпионате России, где должна подтвердить выход на европейские и мировые соревнования, рассказала "РГ" мама чемпионки Ольга Кахарова.

"Елизавета с детства боевая, всегда за подружек заступалась, - рассказала она "РГ". - А когда всех мальчишек одолела, мы решили, что армрестлинг - ее спорт, у нее очень сильные руки. Занимается всего три года, но результаты уже есть".

- За нашей спортсменкой пристально следит все мировое сообщество армрестлинга, даже терминатором уже называют, - говорит тренер чемпионки Елена Ворончихина. - Она очень талантлива, с большим зарядом энергии, постоянно в буре эмоций. Елизавета - лидер и жаждет признания. И она его достойна.

Снова победа! Вчера, 7 марта, Елизавета Кахарова завоевала серебряную медаль на правой руке и вышла на чемпионат Европы и мира. Завтра, 8 марта она борется на левой.

Наталья - блондинка у молота

Наталья Борисенко даже за рулем трехтонного молота работала. Фото: Максим Коротченко

Зеленоглазая блондинка в сине-красной заводской форме уверенным шагом идет с планерки в свой кузнечный цех, открывает железную дверь, окунаясь в атмосферу привычного шума станков.

Сварщики, резчики, штамповщики, рессорщики - двадцать мужчин выполняют полученное в начале смены задание от Михайловны. Так на тепловозоремонтном заводе называют 42-летнюю Наталью Борисенко - единственную в Астрахани женщину-руководителя кузнечного производства.

"Я попала в цех пять лет назад распределителем работ, а через два месяца меня назначили исполняющей обязанности начальника. На две недели, - рассказывает Наталья, перекрикивая лязганье металла. - Прихожу на первую планерку: одни мужчины, у всех - опыт работы, заслуги. Дрожала, как осиновый лист, даже не слышала, что обсуждали".

Но тут спортивный интерес проснулся: вдруг смогу? Смогла. Когда прошли две недели, Наталью утвердили начальником цеха.

Сидела на работе до полуночи: вникала. Ее цех обеспечивает деталями остальные, чтобы вовремя был собран тепловоз. "Заявки мы подаем на квартал, ошибусь и подведу весь завод. Нет деталей - нет тепловоза - нет и зарплаты", - говорит Наташа.

Фото: Максим Коротченко

Походы в кино и любимое занятие - закатки из овощей и фруктов - пришлось отложить примерно на год - столько времени понадобилось Наталье, чтобы наладить работу цеха так, как она считала нужным. Дома две дочери помогали маме по хозяйству, а вскоре и сами пришли на завод: старшая - машинистом крана, а младшая - экономистом.

Последние три года цех - в передовиках. Наталью даже пригласили вести бизнес-тренинги для других руководителей.

"Надо почаще с людьми разговаривать, - делится Наталья. - На планерках 5-10 минут выделяю, чтобы похвалить отличившихся за неделю сотрудников, очень мотивирует. А если кто-то из работников ушел на больничный и некем заменить, выполняю эту работу сама. Даже за рулем трехтонного молота работала. А, вот, кузнеца сменить не смогу. Это все-таки мужская работа".

Танзиля - самая красивая учительница

Учительница Танзиля Кипкеева, победив в конкурсе красоты, вернулась к своим ученикам. Фото: Из личного архива Танзили Кипкеевой

Учительница начальных классов из Черкесска Танзиля Кипкеева стала победительницей конкурса "Мисс Кавказа-2021". Престижное соревнование лучших красавиц из республик Северо-Кавказского федерального округа впервые прошло в онлайн-формате.

За право надеть диадему красавицы боролись 63 девушки. На конкурс Танзиля Кипкеева попала случайно - вместо подруги, которая в последний момент отказалась от участия.

Девушка представила на суд экспертов портфолио, видеопрезентацию, а также подготовила эссе и покорила искренностью не только судейскую коллегию, но и пользователей интернета. В своей работе Танзиля откровенно призналась: "Что для меня значит Кавказ? Это не просто моя Родина, это моя душа, моя колыбель и моя гордость".

Победа в конкурсе не вскружила девушке голову, и Танзиля не хочет связывать свою жизнь со сферой красоты. Она учительница.

- У счастья секрет лишь один. Это умение радоваться каждому дню, минуте, мгновению и, конечно же, искать позитив везде и всюду, - поделилась с "РГ" своим секретом Танзиля Кипкеева.

Анна - женщина огня

Посмотреть на работу кузнеца Анны Билецкой приезжают туристы со всего мира. Фото: Из личного архива Анны Билецкой

Женщину-кузнеца Анну Билецкую из Белокурихи хорошо знают не только в Алтайском крае, но и в разных уголках России и за рубежом. Ее дом, мастерская и музей ремесленного искусства - одна из достопримечательностей города-курорта.

Здесь бывают тысячи туристов, Анна проводит мастер-классы по ковке, участвует в организации кузнечных фестивалей и держит связь с коллегами по всеми миру.

Еще десять лет назад она была юристом и не предполагала, что будет стоять у наковальни и бить огромным молотом по раскаленному металлу. "В это чисто мужское занятие я влюбилась, когда впервые увидела, как из куска холодного металла рождается произведение искусства", - рассказала "РГ" Анна Билецкая.

В 2012 году она решила круто изменить свою жизнь: составила бизнес-план и получила субсидию в центре занятости на создание собственной кузнечной мастерской. Постепенно бизнес стал семейным - Анна переманила в кузницу мужа-сварщика, увлекла кузнечным делом и дочь-школьницу. Семья купила дом побольше, построила на участке не большую кузницу и музей, где выставляет старинные кованные вещи, изделия современных российских и зарубежных ремесленников.

Капитан Марина и речные закаты

Марина Гаврилова речной трамвайчик гоняет по волнам уже 20 лет. Фото: Анна Соловьева

Капитан теплохода "Москва" Марина Львовна Гаврилова в Ярославском речном порту работает больше 40 лет. А речной трамвайчик гоняет по волнам почти два десятка лет.

Очередная медкомиссия пройдена, и все мысли уже о том, что скоро, в конце марта, придет пора готовить родную "Москву" к очередной навигации.

"Мне нравится река, берега, - рассказывает Марина. - Очень люблю вечерние рейсы, хотя никто на теплоходе их не любит, потому что они заканчиваются уже после 23 часов. А судно еще надо вычистить, прибрать. И потом снова на работу к семи утра. Но на реке летом бывает просто фантастический закат: солнце садится, и вода переливается то золотом, то пурпуром. Очень красиво!"

Сегодня капитан Гаврилова и ее супруг Игорь Александрович, тоже речник, мечтают о путешествии на круизном лайнере по Волге. Хочется вспомнить маршрут, по которому когда-то ходили, увидеть знакомые места.

Счастье Галы

Столяр Гала Кононенко: В детстве я упала в котел со счастьем. Фото: Из архива Галы Кононенко

Как-то на даче папа показал Гале некоторые приемы работы с деревом. Живой материал принес радость: появилось ощущение, что именно этого и не хватало в жизни.

Для многих женщин отпуск по уходу за ребенком - это время для перезагрузки. "С рождением дочки я переосмыслила свою жизнь, решила, что пора что-то менять, - вспоминает Гала Кононенко. - Арендовала место в коворкинге, где занимались столяркой. Это было несколько лет назад. Теперь у меня есть свое производственное помещение, сотрудники. Но продолжаю много работать руками сама".

После первых папиных уроков столярного мастерства Гала принялась штудировать интернет. Смотрела видеоролики, пыталась повторить. Многим хитростям научили ребята из коворкинга. Сейчас Гала Кононенко сосредоточилась на производстве столешниц из слэбов (продольных срезов дерева) и эпоксидной смолы. Ее дизайнерские решения разлетаются, как горячие пирожки.

Теперь в мастерскую часто заглядывает дочка, пытается сделать из обрезков дерева что-то свое. Мама помогает, подсказывает, делится приемами.

- Иногда мне кажется, что в детстве я упала в котел со счастьем, - смеется Гала. - Я очень счастливый человек, это какой-то внутренний настрой, который не сбивают никакие трудности. Я в пыли, в грязи, но абсолютно точно - на своем месте.

Ольга - хозяйка Белого Ключа

Ольга Юдникова вместе с земляками возродила родное село. Фото: Из архива Ольги Юдниковой

Жизнь раскидала уроженцев Белого Ключа. Ольга Юдникова, например, из Ульяновской области отправилась работать в Сургут и Ханты-Мансийск. Сделала карьеру - от бухгалтера до исполнительного директора. Потом вернулась в родное село. И увидела, что жизнь здесь угасает.

Восемь лет назад Ольга Юдникова создала в Белом Ключе территориально-общественное самоуправление "Родина". Были терки с районным начальством, но руководство сменилось, дела пошли лучше.

"Родина" участвовала во всех конкурсах. Вложив гранты и свой труд, привели в порядок погост, бюст местного уроженца Героя Советского Союза Василия Волынцева, поставили стелу с именами 150 павших, современную детскую площадку.

Решили проблему с подачей воды, вложив в автоматизацию водопровода свои средства, запчасти и труд умельцев. Разбили сквер и организовали площадку, где теперь встречают все праздники. В прошлом году на федеральный грант в 474 тысячи отремонтировали библиотеку. Здесь теперь проходит вся культурная и деловая жизнь села: фитнес-кружок, компьютерные курсы и многое другое.

Ольга мечтает привлечь в село дачников, чтобы здесь приобретали дома жители Ульяновска и райцентра Вешкайма. Места уж больно живописные: лесистые холмы, речка Барыш.

- Конечно, я счастлива. У нас с мужем два сына и два внука. А слышать слова благодарности от односельчан, делать свою малую родину краше и комфортнее, - это тоже счастье, - говорит Ольга.

Анна Шпенова: Нужно идти вперед

Пожарный Анна Шпенова: Страх должен быть правильным. Фото: Из архива Анны Шпеновой

Почти десять лет Анна Шпенова работала во 2-ой пожарной части МЧС Санкт-Петербурга. Наравне с мужчинами тушила огонь, рискуя собственной жизнью. За спасение людей награждена медалью "За отвагу на пожаре". О ней часто писали журналисты.

Но больше года назад Анна была вынуждена подать рапорт об увольнении после того, как руководство предприняло попытку перевести ее в диспетчеры. И - исчезла из поля зрения СМИ. В ее аккаунтах в соцсетях четко написано: интервью она не дает. Но для "РГ" Анна сделала исключение.

Анна, скучаете по прежней работе?

Анна Шпенова: Когда пришлось уволиться, сначала - да, расстроилась. Жизнь дала трещину. Но теперь это все неважно. Нужно идти вперед: это был этап жизни, который я прожила достойно. Теперь наступил следующий, не менее интересный. Выхожу утром с чашечкой кофе из дома и вижу, как в пруду лось воду пьет.

Вы уехали из города?

Анна Шпенова: Да, за 400 километров от Петербурга. Маленькая деревня. Я всю жизнь хотела собственный дом и хозяйство. Для начала буду заводить курочек, хрюшек и кроликов. Буду маленьким фермером. А пока работаю дистанционно частным психологом. Я дипломированный психолог.

И теперь в России нет женщин-пожарных?

Анна Шпенова: То, что я - единственная - лишь клише, разносимое журналистами. Я единственная - при погонах, официально работавшая именно пожарным, сдавшая все зачеты, имевшая допуск на работу на высоте.

Общаюсь по крайней мере с десятком молодых женщин-пожарных, которые выполняют ту же работу, но оформлены несколько иначе. Законодательство, как вы знаете, запрещает женщинам быть пожарными.

Это тяжелая работа: приходится что-то ломать, людей вытаскивать, которые не всегда худенькие. Да еще на тебе боевая одежда - комплект весом в 25 килограммов.

Бывало страшно?

Анна Шпенова: Не боятся только дураки и сумасшедшие. Важно, как человек реагирует на страх. Кто-то впадает чуть ли не в кому, кто-то начинает бурно реагировать и развивать ненужную деятельность, кто-то становится сосредоточенным, у него обостряются зрение, слух. Последней категории страх помогает. То есть страх должен быть правильным.

Если ваши дети выберут профессию пожарного, будете против?

Анна Шпенова: Нет. Я приму любой их выбор. Но как мать буду переживать. Как они за меня переживали. Чем старше они становились, тем больше понимали, где я работаю, чем это может грозить, стали следить за новостями.

Главное предназначение женщины?

Анна Шпенова: Женщина - мать. Современные женщины должны сохранить институт семьи, другого шанса народу выжить не дано.

Подготовили: Анна Бондаренко (Камчатский край), Мария Волкова (Нижний Новгород), Николай Грищенко (Карачаево-Черкессия), Наталья Коротченко (Астраханская область), Татьяна Кузнецова (Алтайский край), Элина Труханова (Ярославская область), Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург), Александр Шестаков (Пермский край), Анна Юркова (Адыгея, Краснодарский край), Алексей Юхтанов (Ульяновская область).