Команда Вячеслава Фетисова выиграла хоккейный матч на Байкале

Вышли на лед озера

- Для нас большая честь играть на этом льду, - начал свою речь на открытии мероприятия Вячеслав Фетисов. - Как и прежде, нам хочется радовать своих давних болельщиков. Но сегодня у нас не просто хоккейный матч. Наша задача - привлечь внимание общественности к проблемам Байкала, который является нашим и мировым достоянием. Через хоккейную дипломатию мы стараемся объединить мир и сохранить его природное богатство.

Спортивный комментатор и Заслуженный артист Российской Федерации, поклонник хоккея и бессменный комментатор иркутских матчей по бенди (читай, хоккей с мячом) Яков Воронов называет игроков обеих команд.

- Красная команда: Вячеслав Фетисов! Алексей Касатонов (шквал эмоций, заглушающий свист байкальского ветра)! Андрей Коваленко, Валерий Каменский! А на скамейке запасных… Александр Якушев!

- Ого! А-аааа! - кричат что есть силы поклонники советского хоккея.

В команде синих играли представители региональных властей под руководством губернатора области Игоря Кобзева. Оказалось, глава Приангарья отлично гоняет на коньках, технично падает и даже загнал в ворота красных свою шайбу.

Женские тайны

Пока игроки в палатках переодеваются, гости праздника танцуют ёхор, пытаясь задобрить природу. Этот эпический бурятский танец символизирует и солнечный круг, и годовой цикл. Через какое-о время ветер, словно усовестившись стихает.

В палатке, куда мы тихонько проскальзываем, неожиданно тепло - в углу топится печка, рядом аккуратные стопки дров. В роли истопника - сотрудник МЧС. Оказалось, что это раздевалка хоккеисток. Да! В честь 8 Марта женщины тоже выйдут на поле.

- Сначала щитки на голени, потом сверху натягиваем гамаши, - объясняет порядок облачения в спортивную амуницию капитан женской команды "Соболь" Ксения Костяная. -. Чтобы гамаши не сползали, мы их крепим на пажи. Но я свои забыла, вот, скотчем приматываю. Все! Теперь можно на площадку - разогреваться.

- А вы знаете, в каких условиях девочки тренируются? - вступает в разговор тренер женской хоккейной дружины Татьяна Легковская. - Да в никаких! Нет у нас базы, просимся везде, где можно. В основном это открытые площадки. И выходя сегодня на лед, мы хотим привлечь внимание не только к Байкалу и его проблемам, но и к своим. В областном центре два ледовых дворца, а нам нигде нет места. Я тренирую несколько команд, и такая проблема со всеми. Только два часа в неделю бесплатно предоставляют ДЮСШ, а взрослым - вообще ничего.

Кстати, честь защищать ворота "красных" выпала Елене Петровой - голкиперу команды "Соболь". И, надо сказать, выглядела она на льду очень эффектно.

Знай наших!

Звучит сирена! Игра началась.

- Такой хоккей нам нужен! - комментирует игру Яков Воронов. - Шайба у Фетисова! Касатонов! Коваленко! Бросок!!! Мимо!

А природный стадион тем временем скандировал про шайбу. Голоса отражались от холмов и уносились вдаль, к лиловому горизонту.

Члены сводного отряда волонтеров наблюдают за зрителями. Если кто-то нарушает безопасную дистанцию до ледяных бортиков поля, к нему подходят вежливые люди в ярко-синей униформе и просят отойти.

- Я переводчик, сопровождаю иностранных гостей. Они сейчас в палатке, замерзли очень, - рассказала Алена Трубнякова о своей главной роли на турнире. - За кого болею? Хочется, чтобы и звездные гости выиграли, и свои, земляки. За всех болею! Это как раз такой случай, когда должна победить дружба.

А в пяти метрах, на ледяном поле, уже кипят спортивные страсти. Счет периодически сравнивается, хотя звездная команда все же вырывается вперед. Опыт же.

- Г-о-ооол!!! - вопит комментатор, и к нему присоединяются одобрительным гулом болельщики. - Гол забил Игорь Кобев!

- Молодец губернатор! - это уже комментаторы за спиной. - Знай наших! Шайбууу!

На трибунах тем временем шумит и дудит группа организованных болельщиков из Ангарска. В области это самый продвинутый город по части хоккея с шайбой. Человек 30, все в оранжевых куртках и с символикой хоккейного клуба "Ермак".

- Наши ветераны дали жару звездной команде, - кричит мне на ухо болельщик Андрей. - Евгений Гладков с подачи Николая Золотухина заколотил технично! "Ермак" чемпион! Ангарск круче всех!

Но "красные" стояли насмерть. Не зря же Вячеслав Фетисов почти не сменялся все игровое время. Почувствовал, что иркутяне - серьезные бойцы.

Честная борьба

Другие игроки часто менялись. Отчасти из-за сильного ветра, буквально сдувавшего с льда, отчасти - чтобы дать каждому участнику матча выйти на байкальский лед (для многих гостей это было впервые).

Два напряженных периода по 20 минут закончились победой звездной команды. Впрочем, не с таким уж большим разрывом - 8:6.

- Борьба была настоящей, никаких поддавков, - уверен комментатор Яков Воронов. - Мне-то сверху было отлично видно, что играют все с полной отдачей. Отличный был матч! И открою небольшой секрет - я впервые в жизни комментировал хоккей с шайбой. Надеюсь, не в последний!

Всего в матче приняло участие более 40 спортсменов: воспитанники ДЮСШ, ветераны спорта Иркутской области, депутаты законодательного собрания и члены правительства области.

Селфи со Фетисовым

Пока знаменитые гости переодевались после игры, их палатку плотным кольцом окружили поклонники, коллекционеры автографов и любители селфи.

- Я хочу попросить автограф у Вячеслава Фетисова, - поделилась 13-летняя иркутянка Анастасия Григорова. - И селфи с ним сделать, и в сети сразу выложить. Потом буду всем рассказывать, что сфотографировалась с легендой советского хоккея. Мне нравится этот человек, потому что я тоже занимаюсь спортом - фигурным катанием. А папа с детства болел за советских хоккеистов.

Постепенно гости и участники праздника переместились на берег. Волонтеры, прихватив мешки, начали гоняться за пластиковыми стаканчиками, гонимыми ветром.

Уставший Вячеслав Фетисов после фотосессии с народом отправился подписывать важные соглашения, касающиеся охраны Байкала. А потом, в окружении журналистов, завершив все дела, весело улыбнулся и подвел итог: "А день-то сегодня какой хороший!"