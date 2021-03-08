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08.03.2021 19:10
Рубрика: Власть

Вектор науки

Михаил Мишустин пообещал поддержку молодым ученым
Текст: Владимир Кузьмин (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
Основная работа по вакцинации населения от коронавирусной инфекции должна быть завершена до осени, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в конце прошлой недели в Новосибирске в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Михаил Мишустин посетил физмат-школу НГУ, которую возглавляет его подопечная по конкурсу "Лидеры России" Людмила Некрасова Фото: РИА Новости Михаил Мишустин посетил физмат-школу НГУ, которую возглавляет его подопечная по конкурсу "Лидеры России" Людмила Некрасова Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин посетил физмат-школу НГУ, которую возглавляет его подопечная по конкурсу "Лидеры России" Людмила Некрасова Фото: РИА Новости

"Вектором" разработана одна из трех российских вакцин против коронавирусной инфекции - "ЭпиВакКорона". При участии премьера в центре на производственной площадке "Вектор-БиАльгам" была запущена линия розлива вакцины в форме шприц-доз. Постепенно выпуск сможет достигать пяти миллионов доз в месяц в двух видах - ампулах и шприц-дозах. Михаил Мишустин назвал важной работу по наращиванию производства препарата, в котором сейчас так нуждается население. "Надеюсь, что это масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства, для того чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, как это называют. Мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации решить", - заявил председатель правительства.

Фото: istock
Фонд продолжит поддерживать инициативные проекты российских ученых

Меры кабинета министров постепенно дают положительный эффект: пандемия отступает, а страна возвращается к нормальной жизни. Михаил Мишустин посетил Новосибирский государственный университет (НГУ), где после дистанционки студенты смогли продолжить очное обучение. Сам НГУ строит планы по развитию, чтобы создать комфортную среду для образовательной и исследовательской деятельности, проживания и досуга.

Крупный проект этой стратегии - строительство нового кампуса. Правительственная делегация приехала в НГУ с положительным решением о финансировании корпусов. В частности, предполагается построить новый корпус Физико-математической школы (СУНЦ НГУ), досуговый центр и четыре корпуса. "Это решение принципиально принято. Мы договорились и с министром финансов также о том, что мы необходимые средства предусмотрим, а уже облик, непосредственно объемы финансирования, которые надо будет до конца досогласовать, - это будет вопрос проектно-сметной документации, экспертизы для того, чтобы все это как можно быстрее сделать", - сообщил Мишустин. Он попросил установить строгие сроки реализации проекта и жестко им следовать, пообещав личный контроль.

На встрече с женщинами-учеными по случаю приближавшегося 8 Марта премьер высказал надежду, что количество женщин, которые будут учиться, преподавать, работать в обновленном НГУ, станет увеличиваться.

К главе кабмина обратились с несколькими просьбами. Для молодых ученых, особенно с семьями, важен жилищный вопрос. Они могут получить поддержку через программу государственных жилищных сертификатов, но чтобы собрать для нее требуемые справки, надо приложить немало усилий. Премьера попросили исключить часть документов для получения сертификата, а также уменьшить срок стажа научного работника при подаче заявления. Сейчас это пять лет. "Без сомнения, мы разберемся. Я соответствующее поручение по приезде дам, чтобы посмотреть на процедуры или на трудозатраты, которые требуются молодому ученому, неважно, мужчина он или женщина, для того чтобы получить сертификат", - ответил Михаил Мишустин. Подходы к стажу поручено посмотреть главе минобрнауки Валерию Фалькову.

Очень важно соединить наши университеты, нашу науку непосредственно с промышленностью

В России много замечательных научных разработок и талантливых людей, которые создают уникальные технологии, но проблемы возникают на стадии их внедрения в обычное производство, констатировал премьер, посетив Институт ядерной физики. "Очень важно соединить наши университеты, нашу науку непосредственно с промышленностью, с теми, кто будет производить и соответствующие результаты научных исследований внедрять во все элементы нашей жизни", - сказал он.

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