Игрок "Краснодара" назвал позором разгром от "Спартака" - 1:6

По следам самого крупного в истории "Краснодара" поражения недавнего участника Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы и, наоборот, победы хозяев с самой большой разницей на стадионе "Открытие Арена" уже сделано немало комментариев. Так, владелец "Спартака" Леонид Федун произнес не слишком лестную для южан фразу: "Счет мог быть и 8:2, и 10:3, но результат должен был быть только одним: победа "Спартака", а эксперты подвергли жесткой критике действия кубанцев, особенно в обороне.

Главный тренер гостей Мурад Мусаев на пресс-конференции после игры на вопрос о том, готов ли он после вылета команды из Лиги Европы и Кубка России, а теперь еще и провальных поединков в первенстве страны подать в отставку, произнес: "Это вопрос к руководству, я не готов на него ответить".

Пока руководство ФК "Краснодар" никак не прореагировало на результаты крайне неудачных для команды официальных матчей в 2021 году. А вот журналисты получили возможность в режиме онлайн узнать у двух футболистов "быков" мнение об игре против "Спартака".

- Безобразно начали - тяжело, когда уже в самом начале проигрываешь 0:2. Потом были подходы. Конечно, такое количество мячей пропускать непозволительно. Хотел бы извиниться перед болельщиками, - сказал капитан кубанцев Юрий Газинский. - Сделаем все, чтобы в дальнейшем такое не повторилось. Мы не справились с тем, что "Спартак" будет выбегать в быстрые атаки. Позиционно сыграли ненадежно. Я, как капитан, должен вдвойне подсказывать и помогать. Но, в целом, мы должны действовать, как команда.

А его партнер по линии полузащиты Виктор Классон был еще более категоричен.

- Проиграть с таким счетом для нас - это позор! Не ожидали подобного исхода: приехали в Москву выигрывать. С таким результатом я в своей карьере еще ни разу не сталкивался, -признался шведский футболист "быков". - Главная наша проблема в обороне. Мы могли пропустить еще шесть голов, так как не оборонялись всей командой.

Кстати

На данный момент в турнирной таблице РПЛ "Краснодар" занимает восьмое место, имея в активе 31 очко. Следующий поединок кубанцы проведут 14 марта на выезде с "Тамбовом". Отметим, что в первенстве страны "быки" уже проиграли пять подряд матчей в гостях. Это тоже является антирекордом в истории клуба.