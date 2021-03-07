"Спартак" разгромил "Краснодар" со счетом 6:1

"Спартак" и "Краснодар" крайне неудачно начали календарный год. Обе команды вылетели из Кубка России и не сумели победить в первом туре после возобновления сезона. К тому же краснодарцы прекратили борьбу в Лиге Европы, уступив в обоих матчах плей-офф загребскому "Динамо".

Поединок в Тушино должен был дать ответ на вопрос: сумеет ли "Спартак" продолжить борьбу за чемпионство и попадание в зону Лиги чемпионов, либо еще больше отстанет от лидеров. Второе домашнее поражение подряд могло перечеркнуть все планы команды Доменико Тедеско. Однако этого не случилось.

Начало встречи прошло под диктовку "красно-белых": уже к десятой минуте хозяева вели 2:0. Счет открыл Александр Соболев, которому сегодня исполнилось 24 года, а удвоил преимущество москвичей Квинси Промес. Для полузащитника сборной Нидерландов этот гол стал первым за "Спартак" после возвращения в клуб.

Забив дважды, хозяева успокоились и "Краснодар" начал создавать моменты. Были неплохие шансы у Магомеда Шапи-Сулейманова, вышедшего на замену вместо Ари. Мог отличиться Реми Кабелла, однако до перерыва счет так и не изменился.

В начале второй половины Юрий Газинский вернул интригу, поразив ворота "Спартака" эффектным ударом в "девятку". Однако почти сразу москвичи забили аж два мяча: дубль оформил Соболев, еще один мяч записал в свой актив Ларссон. До финального свистка "красно-белые" еще дважды огорчили гостей. Отличились Эсекьель Понсе и Ларссон.

Благодаря победе спартаковцы опередили "Сочи" и поднялись на третье место в турнирной таблице: в активе москвичей 38 очков, сочинцев - 37. Впереди только ЦСКА (40 очков) и "Зенит" (42). Свой матч 21-го тура питерский клуб проведет завтра в гостях против "Рубина". Что касается "Краснодара", то южане идут восьмыми (31 очко).