Пенсионерка Светлана Дружинина научилась путешествовать в пандемию

Светлана Дружинина - рекордсменка среди пенсионеров по числу путешествий - из-за коронавируса сменила внешний туризм на внутренний. И вместо дальних стран посетила Адыгею, Байкал и Камчатку. О Светлане наша газета писала еще в 2012 году. Тогда она делилась с читателями секретом, как на пенсию в 11 тысяч трижды в год ехать туда, куда хочется. И вот теперь, накануне нового сезона отпусков, мы попросили бывалую туристку рассказать о ее новых маршрутах.

Пандемия изменила маршрут

Теплые моря Светлана Дружинина сменила на ледяные пещеры. Фото: Из архива Светланы Дружининой

Светлана, давайте напомним читателям, с чего началось ваше увлечение.

Светлана Дружинина: Моя страсть к путешествиям началась еще в детстве. Росла я самостоятельным ребенком и с первого класса после уроков садилась в трамваи и путешествовала по Ростову. Потом много училась, работала. Растила дочь. Не было ни времени, ни возможностей ездить. Париж был моей мечтой. И в 2000 году, уже будучи на пенсии после долгих лет работы фотокором, фрилансером, я ее осуществила. После этого буквально заразилась поездками, хотя и денег-то, в общем-то, больше не стало!

И в каких странах побывали?

Светлана Дружинина: С тех пор за 20 лет я объехала всю Европу.

А где еще не успели, но мечтаете?

Светлана Дружинина: Пандемия помешала мне полететь в Канаду. Уже и визу получила, вот теперь жду с надеждой, что скоро страну откроют. Но с работой сейчас проблемы, так что может не хватить денег. Пока по силам только недорогие Египет, Турция и Таиланд, куда могу слетать с попутчицами в режиме жесткой экономии. Пока же заграничные поездки во время закрытия границ я заменила туры по России.

Ледяные волны Байкала

Светлана Дружинина: Эти волшебные ледяные скульптуры создала природа. Фото: Из архива Светланы Дружининой

Были на Байкале?

Светлана Дружинина: Да, в феврале прошлого года мы поехали на Байкал, в поселок Турка, заселились в отель и пошли гулять по набережной к маяку, он высотой 26 метров.

56 ступенек вверх - и мы на высоте птичьего полета. От вида со смотровой площадки захватило дух: сопки долина реки Турка, заснеженные вершины полуострова Святой Нос, горы Байкальского хребта и величественный остров Ольхон.

Потом мы пошли гулять по ледяным торосам Байкала и любовались волшебными скульптурами, созданными самой природой. При замерзании озера осенью волны так и остаются примерзшими к отвесным скалам, образуются красивейшие наплески.

А когда Байкал замерзает полностью, его уровень падает, и под наплесками образуются грандиозные щели - гроты. Зимой туристы могут пробраться туда по льду озера.

Испытание Камчаткой

Светлана Дружинина: Камчатка - необыкновенно красивый край. Но дикий. Фото: Из архива Светланы Дружининой

А что на Камчатке вас больше всего поразило?

Светлана Дружинина: Это необыкновенно красивый край. Но дикий. А жаль! Для меня, признаюсь, это было настоящим испытанием. Но я прошла весь маршрут (около 15 километров) ради красивых фотографий и мест, которые мечтала увидеть. По труднодоступным местам можно было бы проехать на джипах, но я не нашла у туроператоров такой тур. Правда, мне повезло познакомиться уже там с Алексеем, который проводит туры на джипах, но это уже была дополнительная экскурсия - в предпоследний день моего пребывания на Камчатке.

Экстремальный туризм получается?

Светлана Дружинина: Просто надо обустраивать маршруты, чтобы люди в любом возрасте с комфортом могли любоваться уникальной природой и вулканами. Благоустроить все, построить канатные дороги - и тогда люди в любом возрасте смогут наслаждаться красотами Камчатки, не уступающими экзотическим для нас стран.

А есть ли различия между вашими товарищами по путешествиям за границей и по России?

Светлана Дружинина: Различий нет, путешествуют в основном люди состоятельные, только я экономлю на всем.

И во сколько вам обошлась Камчатка?

Светлана Дружинина: Из Ростова я поехала поездом в Москву, а там самолетом и обратно. Дорога обошлась в 130 тысяч рублей. На Байкал - в 70 тысяч. Дорого, конечно.

Снова в дорогу

В своей стране хоть на оленях, хоть автостопом отовсюду домой вернешься. Фото: Из архива Светланы Дружининой

Но можно выбрать и более близкие маршруты, они обойдутся дешевле. А как вы за границей обходитесь?

Светлана Дружинина: Здесь у меня уже все отлажено.

Например, на остров Корфу я бронировала тур, как всегда, за три месяца. И поймала недорого: по 37 тысяч с человека при двухместном размещении. Никогда не трачусь на пляжные принадлежности. В чемодане у меня всегда зонтик, который купила по акции за 50 рублей. У нас были только завтраки, но мне их хватало до 15 часов. А потом в отеле я заваривала кисель быстрого приготовления и ела бутерброды с сыром плавленым или копченой колбасой, которую тоже всегда вожу с собой. Как обычно, у меня с собой 15 пакетов киселя и кило сухарей.

Наверное, самые выгодные автобусные туры? Они дешевле.

Светлана Дружинина: Да. Я ездила в автобусный тур по Великобритании с посещением озера Лох-Несс. Взяла отпуск в мае, потому что в межсезонье туры дешевле, и купила его за 46 тысяч с визой в Англию на 15 дней. На поезде из Ростова добралась в Брест. Автобус с гидом повез на север Франции, в порт, где мы сели на паром и снова автобусом в туманный Альбион. Утром мы пришли в красивый город Йорк, прогулялись по историческим местам. И через пять часов поехали дальше. Переночевали в отеле, а утром въехали в район озер Шотландии - нас привезли на озеро Лох-Несс. Несси я не видела.

Утомительная поездка?

Светлана Дружинина: Очень. Года три я путешествовала по Европе автобусными турами. Это, конечно, утомительно, но экономно. Например, тур в недешевую Италию, включающий три дня в Риме, обошелся в 30 тысяч рублей с завтраками. Жили мы на окраине, в очень скромном отеле, но за три дня успели побывать в самых красивых и главных местах Рима. Тур по замкам Луары обошелся в 40 тысяч рублей, с завтраками. Выезжали прямо из Ростова через Прагу. И я побывала в самом красивом замке Франции - Шенонсо.

А теперь что?

Светлана Дружинина: Буду путешествовать. Своя страна - это своя. Тут хоть на оленьих упряжках, хоть автостопом, а до дома по-любому доберешься.

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