Россияне назвали профессии с неоправданно высокой зарплатой

Неоправданно высокие зарплаты в России у политиков (79%) и банкиров (61%). Также в списке оказались полицейские (25%) и программисты (14%).

А вот труд соцработников, наоборот, недооценен, уверены 70 процентов опрошенных. По мнению респондентов, платить больше нужно тем, кто помогает пожилым или людям с ограниченными возможностями. Слишком маленькая зарплата также у медсестер и представителей сферы по уходу за детьми. Более половины опрошенных (63 процента) заявили о недостаточной оплате труда учителей.

Бухгалтеры и работники магазинов получают именно столько, сколько должны. Результаты опроса публикует РБК.