Специалист рассказал, как стать невидимым в мессенджерах

Если вы находитесь в отпуске, и не хотите, чтобы вас беспокоили по рабочим вопросам, в WhatsApp и Telegram можно включить "режим невидимки". О том, как это сделать, рассказал Сергей Бодров, менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

В WhatsApp на iPhone нужно зайти в настройки приложения "Учетная запись" с иконкой замочка, а затем в "Конфиденциальность", и настроить три пункта:

- Был(-а) -> Никто (чтобы никто не видел, когда вы в последний раз были в сети);

- Фото профиля -> Никто (чтобы никто не видел ваше фото профиля);

- Сведения -> Никто (чтобы никто не мог просмотреть подробные сведения о вашем профиле).

Там же можно отключить (в том числе для себя) отчеты о прочтении сообщений.

В WhatsApp для Android нужно запустить Настройки, затем "Аккаунт", "Приватность" (или "Конфиденциальность") и сделать невидимыми (выбрав "Никто" в каждом пункте):

- Время посещения;

- Фото профиля;

- Сведения о профиле;

- Отчеты о прочтении;.

В Telegram настроек невидимости меньше, меню позволяет только ограничить круг пользователей, которые могут видеть время вашего последнего визита. Попавшие в черный список люди видят не пустую графу, а приблизительное время присутствия пользователя.

Для его активации:

1. Перейти в настройки приложения.

2. Открыть пункт "Приватность и безопасность".

3. Кликнуть на графу "Последняя активность".

4. Изменить выбранный параметр "Все" на "Никто".

Вместо конкретного времени посещения любопытным пользователям теперь будут демонстрироваться следующие обозначения:

● заходил(а) недавно, если пользователь был онлайн в период от 1 минуты до 3 дней;

● был(а) в этом месяце.

● был(а) в сети очень давно (больше месяца оффлайн).

"Так называемый режим невидимки может быть полезен, если пользователь по какой-то причине хочет ограничить знание других людей о своей активности онлайн. Данной функцией можно воспользоваться в WhatsApp и Telegram", - объяснил эксперт.