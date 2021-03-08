Специалист рассказал, как стать невидимым в мессенджерах

В WhatsApp на iPhone нужно зайти в настройки приложения "Учетная запись" с иконкой замочка, а затем в "Конфиденциальность", и настроить три пункта:
- Был(-а) -> Никто (чтобы никто не видел, когда вы в последний раз были в сети);
- Фото профиля -> Никто (чтобы никто не видел ваше фото профиля);
- Сведения -> Никто (чтобы никто не мог просмотреть подробные сведения о вашем профиле).
Там же можно отключить (в том числе для себя) отчеты о прочтении сообщений.
В WhatsApp для Android нужно запустить Настройки, затем "Аккаунт", "Приватность" (или "Конфиденциальность") и сделать невидимыми (выбрав "Никто" в каждом пункте):
- Время посещения;
- Фото профиля;
- Сведения о профиле;
- Отчеты о прочтении;.
В Telegram настроек невидимости меньше, меню позволяет только ограничить круг пользователей, которые могут видеть время вашего последнего визита. Попавшие в черный список люди видят не пустую графу, а приблизительное время присутствия пользователя.
Для его активации:
1. Перейти в настройки приложения.
2. Открыть пункт "Приватность и безопасность".
3. Кликнуть на графу "Последняя активность".
4. Изменить выбранный параметр "Все" на "Никто".
Вместо конкретного времени посещения любопытным пользователям теперь будут демонстрироваться следующие обозначения:
● заходил(а) недавно, если пользователь был онлайн в период от 1 минуты до 3 дней;
● был(а) в этом месяце.
● был(а) в сети очень давно (больше месяца оффлайн).
"Так называемый режим невидимки может быть полезен, если пользователь по какой-то причине хочет ограничить знание других людей о своей активности онлайн. Данной функцией можно воспользоваться в WhatsApp и Telegram", - объяснил эксперт.